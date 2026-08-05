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Μια από τις σημαντικότερες υποβρύχιες ανακαλύψεις των τελευταίων ετών πραγματοποιήθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, καθώς εντοπίστηκε σε βάθος 96 μέτρων έξω από την Πρέβεζα η γερμανική τορπιλάκατος LS 6.
Πρόκειται για το μοναδικό διασωζόμενο σκάφος της κλάσης Leichte Schnellboot παγκοσμίως, το οποίο βυθίστηκε το 1943 κατά τη ρυμούλκησή του.
Η πολυετής έρευνα του ιστορικού Γιώργου Καρέλα και η τεχνική κατάδυση της ομάδας AegeanTec έφεραν στο φως ένα άθικτο ιστορικό κειμήλιο.
13 χρόνια έρευνας
Η σπουδαία αυτή ανακάλυψη δεν ήταν αποτέλεσμα σύμπτωσης, αλλά το αποκορύφωμα μιας επίμονης έρευνας που ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια, όταν ο ιστορικός ερευνητής Γιώργος Καρέλας εντόπισε στα γερμανικά πολεμικά αρχεία αναφορές για την απώλεια του σκάφους τον Σεπτέμβριο του 1943.
«Το γεγονός ότι το σκάφος ήταν κατασκευασμένο από αλουμίνιο για να είναι ελαφρύ, αλλά και ότι βυθίστηκε κατά τη ρυμούλκησή του, με έκανε να το θεωρήσω έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα στόχο για ιστορική και καταδυτική έρευνα», εξηγεί ο κ. Καρέλας.
Το πρώτο αποφασιστικό βήμα έγινε όταν τα βυθόμετρα κατέγραψαν έναν στόχο σε βάθος 96 μέτρων ανοιχτά της Πρέβεζας.
Η απατηλή κατάδυση στα 96 μέτρα και η ταυτοποίηση
Την επιβεβαίωση της ανακάλυψης ανέλαβε η εξειδικευμένη ομάδα τεχνικής κατάδυσης AegeanTec, πραγματοποιώντας μια απαιτητική κατάδυση με συστήματα κλειστού κυκλώματος (rebreathers).
Φτάνοντας στο σκοτεινό πυθμένα, οι δύτες αντίκρισαν το μικρό ταχύπλοο να στέκεται σχεδόν όρθιο πάνω στην άμμο.
Παρά το πέρασμα 83 ετών, το σκάφος διατηρείται σε εκπληκτική κατάσταση.
Η ταυτοποίηση υπήρξε αδιαμφισβήτητη χάρη στα εξής κατασκευαστικά στοιχεία:
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Τους χαρακτηριστικούς κινητήρες Junkers Jumo.
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Τις ακριβείς διαστάσεις του
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Τον κάβο ρυμούλκησης, ο οποίος παραμένει δεμένος ακόμα στην πλώρη του σκάφους.
Το χρονικό της βύθισης: Από την Ηγουμενίτσα στον βυθό της Πρέβεζας
Η ιστορία του LS 6 εγγράφεται στο πλαίσιο των γερμανικών επιχειρήσεων στο Ιόνιο και το Αιγαίο αμέσως μετά την ιταλική συνθηκολόγηση το φθινόπωρο του 1943.
Το σκάφος είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα μαζί με τον «αδελφό» του LS 5 για ανθυποβρυχιακές περιπολίες.
Ωστόσο, πριν προλάβει να αναλάβει ενεργό δράση, υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής της βρετανικής RAF στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Κατά τη μεταφορά του προς τα ναυπηγεία του Πειραιά για επισκευή, το ελαφρύ αλουμινένιο σκάφος δεν άντεξε τις καταπονήσεις της θαλασσοταραχής και της ρυμούλκησης, με αποτέλεσμα να εισρεύσουν νερά και να βυθιστεί αύτανδρο έξω από την Πρέβεζα.
Η ανακάλυψη αυτή προσθέτει μια ανεκτίμητη ψηφίδα στην παγκόσμια ναυτική ιστορία και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον τεράστιο πλούτο της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς που κρύβουν οι ελληνικές θάλασσες.