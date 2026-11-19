Στην υλοποίηση του προγράμματος σεισμικών ερευνών για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Νότιο Ιόνιο και νότια της Πελοποννήσου προχωρά η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY, με την έκδοση σχετικής NAVTEX να σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ενεργειακή ερευνητική δραστηριότητα της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη αναγγελία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, οι έρευνες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2026 έως τις 7 Ιανουαρίου 2027, σε εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου και της θάλασσας των Κυθήρων.

Το ερευνητικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με το εξειδικευμένο σεισμογραφικό πλοίο Ramform Tethys, το οποίο θα συνοδεύεται από δύο ακόμη σκάφη, τα Thor Freyja και EDT Niovi.

Τα μέτρα ασφαλείας και η NAVTEX

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προβλέψεις της αναγγελίας για τη ναυσιπλοΐα, καθώς το σεισμογραφικό πλοίο θα χρησιμοποιεί καλώδια μήκους άνω των έξι ναυτικών μιλίων.

Τα άκρα των καλωδίων θα επισημαίνονται με κίτρινους σημαντήρες που διαθέτουν φωτεινή σήμανση και πομπούς AIS.

Παράλληλα, τα υπόλοιπα πλοία που κινούνται στην περιοχή καλούνται να διατηρούν απόσταση ασφαλείας οκτώ ναυτικών μιλίων από την πρύμνη του ερευνητικού σκάφους και τριών ναυτικών μιλίων από την πλώρη και τις πλευρές του.

Ο σχεδιασμός της Chevron και της HELLENiQ ENERGY

Η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY προετοιμάζει σεισμικές εργασίες στις υπεράκτιες παραχωρήσεις «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου».

Σύμφωνα με τον ανακοινωμένο προγραμματισμό, οι σχετικές εργασίες τοποθετούνται χρονικά από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, ενώ έχουν κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για τις σχετικές ναυτιλιακές εγκρίσεις.

Στόχος των σεισμικών ερευνών είναι η συλλογή γεωφυσικών δεδομένων, τα οποία θα επιτρέψουν τη λεπτομερέστερη αποτύπωση των γεωλογικών σχηματισμών κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα και την αξιολόγηση περιοχών που ενδεχομένως διαθέτουν κοιτάσματα φυσικού αερίου ή πετρελαίου.

Πρόκειται για προκαταρκτική ερευνητική διαδικασία και όχι για γεώτρηση ή επιβεβαίωση ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος.

Στο επίκεντρο και το Βορειοδυτικό Ιόνιο

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στις έρευνες υδρογονανθράκων δεν περιορίζονται στη νότια Πελοπόννησο.

Στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, η Energean, σε συνεργασία με την ExxonMobil και τη HELLENiQ ENERGY, προετοιμάζει την ερευνητική γεώτρηση «Ασωπός-1» στο θαλάσσιο Block 2, με χρονικό ορίζοντα τον Απρίλιο του 2027, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών.

Παράλληλα, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) προχωρά στη διαδικασία αξιολόγησης τριών προσφορών που έχουν υποβληθεί από διεθνείς εταιρείες για την απόκτηση και επεξεργασία νέων σεισμικών δεδομένων στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό διερεύνησης του εγχώριου δυναμικού υδρογονανθράκων, με τα αποτελέσματα των ερευνών να αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των εμπλεκόμενων εταιρειών.