Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών και τον περιορισμό της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου από την Περιφέρεια Αττικής κλιμακώνονται. Το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ειδικά εποχούμενα μηχανήματα τύπου «τουρμπίνας», τα οποία χρησιμοποιούνται για επίγειες εφαρμογές καταπολέμησης των ενήλικων κουνουπιών.

Η δράση ξεκίνησε λίγο μετά τις 20:00 και καλύπτει έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων. Στο επίκεντρο της σημερινής παρέμβασης βρίσκονται περιοχές της Ανατολικής Αττικής, όπως η Λούτσα (Αρτέμιδα), τα Σπάτα και το Μαρκόπουλο, όπου οι υπηρεσίες έχουν εντείνει τις δράσεις τους για τον δραστικό περιορισμό του πληθυσμού τους.

Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Κώσταντος, περιέγραψε το πλάνο των ψεκασμών από τον υδροβιότοπο Αλυκών Αρτέμιδος. Όπως σημείωσε, τα συνεργεία επιχειρούν όλη τη νύχτα με το σύστημα της εκνέφωσης, πραγματοποιώντας ακμαιοκτονία υπέρμετρου όγκου.

Η παρέμβαση είναι στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα, το οποίο διαχέεται πάνω από εγκαταστάσεις, κατοικίες, κήπους και οχήματα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μείγμα είναι εξαιρετικά λεπτό και διαφανές, με αποτέλεσμα να μην αφήνει υπολειμματικότητα με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ εξουδετερώνει άμεσα τα ακμαία κουνούπια.

Η επιχείρηση εκτείνεται από την οδό Αρίωνος έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος, σε περιοχή που δεν είναι πυκνοκατοικημένη, με αυστηρή μέριμνα να μην υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα στο περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, δεύτερο συνεργείο επιχειρεί στην περιοχή μπροστά από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καλύπτοντας βοσκότοπους και εκτάσεις χωρίς κατοικίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ