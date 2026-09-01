Ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας για τη δημόσια υγεία, καθώς η περίοδος μετάδοσης μέσω των κουνουπιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με βάση τα πιο πρόσφατα εβδομαδιαία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) έως τις 26 Αυγούστου, έχουν ήδη καταγραφεί 124 επηρεαζόμενες περιοχές σε 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ιταλία ηγείται της σχετικής λίστας με 55 πληγείσες περιοχές, ενώ η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση με 17. Ακολουθούν η Ρουμανία με 15 περιοχές, η Γαλλία με 13, η Σερβία με 6, η Ισπανία με 4 και η Βόρεια Μακεδονία με 3.

Παράλληλα, η Κροατία και η Γερμανία αναφέρουν από 2 περιοχές, ενώ από μία περιοχή δηλώνουν η Αλβανία, η Αυστρία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, το Κόσοβο και η Ολλανδία.

Η δυναμική της διασποράς αποτυπώνεται καθαρά στο γεγονός ότι μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν στον υγειονομικό χάρτη 25 νέες περιοχές για τη φετινή περίοδο.