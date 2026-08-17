Σημαντική έξαρση παρουσιάζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου, τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που έχει θέσει την επιστημονική κοινότητα σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Η εικόνα της διασποράς στην Αττική

Όπως επεσήμανε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, το 70% των συνολικών περιστατικών συγκεντρώνεται στην Αττική.

Ειδικότερα, η βαριά μορφή της νόσου —η οποία ενέχει ποσοστό θνητότητας της τάξεως του 10%— έχει καταγραφεί σε περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Παλλήνη, η Αγία Παρασκευή, καθώς και στον άξονα Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.

Η κύρια διαφορά της φετινής περιόδου έγκειται στην αυξημένη πυκνότητα των πληθυσμών των κουνουπιών, παράγοντας που ενισχύει την πιθανότητα εκδήλωσης σοβαρών περιστατικών.

Ήδη έχουν καταγραφεί εννέα θύματα στη χώρα μας, αριθμός που ισοφαρίζει τον συνολικό απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, ενώ η κυκλοφορία του ιού εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Τα συμπτώματα και η κλινική εικόνα

Η έκθεση στον ιό δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά εκδήλωση νόσου.

Οχτώ στους δέκα παραμένουν εντελώς ασυμπτωματικοί, ενώ λιγότερο από 20% παρουσιάζει ήπιες ενδείξεις.

Ένας στους 100, έως τους 150 εμφανίζει σοβαρή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, με έντονο πονοκέφαλο, υψηλό πυρετό και πιθανές μακροχρόνιες επιπλοκές.

Η επίσκεψη σε δομή υγείας κρίνεται απαραίτητη, εφόσον εκδηλωθούν νευρολογικές διαταραχές, όπως σύγχυση, λήθαργος, μυϊκή αδυναμία στα κάτω άκρα ή σπασμοί.

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ειδική αντιική θεραπεία ή εμβόλιο, η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική.

Αρκετοί ασθενείς εισάγονται σε ΜΕΘ, με τη θνητότητα στη συγκεκριμένη ομάδα να φτάνει το 10%.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα του ECDC

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC), ο ιός καταγράφει ταχύτερη διασπορά στην Ευρώπη, με την Ιταλία και την Ελλάδα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Έως τις 13 Αυγούστου, είχαν αναφερθεί 429 εγχώριες λοιμώξεις σε 77 περιοχές 9 κρατών.

Χώρα Κρούσματα

Ιταλία 224

Ελλάδα 105 (110 βάσει νεότερων στοιχείων ΕΟΔΥ)

Ισπανία 42

Βόρεια Μακεδονία 30

Ρουμανία 18

Γαλλία 6

Σερβία 2

Γερμανία 1

Κόσοβο 1

Στην Ελλάδα, νέες εστίες εμφανίστηκαν σε Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Λακωνία και Πειραιά, ενώ η Ανατολική Αττική συγκεντρώνει σχεδόν τα μισά περιστατικά.

Η πλειονότητα των νοσηλευόμενων στην Ευρώπη (72% μέσος όρος, 95% στην Ελλάδα) αφορά άνδρες άνω των 65 ετών, με το 58% εξ αυτών να εκδηλώνει νευρολογικά συμπτώματα.

Τρόποι μετάδοσης και μέτρα προστασίας

Ο ιός μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών, τα οποία φορείς γίνονται τσιμπώντας κυρίως άγρια πτηνά.

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ανοσοκατασταλμένοι και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Για την πρόληψη των τσιμπημάτων συνιστώνται:

– Εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο δέρμα και πάνω από τα ρούχα.

– Χρήση ενδυμάτων που καλύπτουν το σώμα, ειδικά τις ώρες αιχμής των κουνουπιών.

– Τοποθέτηση σιτών σε παράθυρα/πόρτες και χρήση κουνουπιέρας.

– Χρήση κλιματιστικών ή ανεμιστήρων.

– Τακτική αποστράγγιση και ανανέωση στάσιμων νερών σε γλάστρες, δοχεία και ποτίστρες.

Τι είπε στη «Ζούγκλα» ο παθολόγος Σωτήρης Αδαμίδης για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ο Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Σωτήρης Αδαμίδης μίλησε στη «Ζούγκλα» για τον ιό και το γεγονός ότι το 80% των ασθενών δεν έχει συμπτώματα.

«Εκείνο που μας ενδιαφέρει για τον ιό είναι ότι στο 80% δεν υπάρχουν συμπτώματα. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί μένει ένα 20% που παρουσιάζει πυρετό, κάποια ηπιογενή εξανθήματα και δεν το παίρνει κανείς είδηση. Ειδικά στην περίπτωση που θα προσβάλει και το κεντρικό νευρικό σύστημα, τότε θα έχουμε βέβαια υψηλότερο πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παθολόγος.

Στη συνέχεια, ο κ. Αδαμίδης πρόσθεσε πως «αν κάποιος δεν μπορεί να κουνήσει το κεφάλι και έχει υψηλό πυρετό, πάντα σημαίνει, ειδικά αν έχει και τσίμπημα από ένα σμήνος κουνουπιών ή αν έχει διαταραχές στο επίπεδο της συνείδησης, δεν αισθάνεται καλά, αυτό σημαίνει προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και αυτό είναι το οποίο μας προβληματίζει, γιατί από εκεί χάνονται άνθρωποι».

Ο παθολόγος, Σωτήρης Αδαμίδης εξήγησε στη «Ζούγκλα» πώς μεταδίδεται ο ιός και δίνει συστάσεις για να προστατευτούμε:

«Η αποφυγή της υγρασίας σε σημεία στα σπίτια μας, ειδικά όταν έχουμε εστίες με υγρά, για παράδειγμα γλάστρες, μπορεί να είναι εστίες στις οποίες αναπτύσσονται τα κουνούπια αυτά, τα οποία θα πάρουν μετά το μολυσματικό υγρό τους και θα το μεταφέρουν στον άνθρωπο με το τσίμπημα», είπε αρχικά ο παθολόγος.

«Πρέπει να ντύνεται κανείς κατάλληλα, να καλύπτει το σώμα του όσο μπορεί περισσότερο με μακριά μανίκια και παντελόνια, να φοράει εντομοαπωθητικά, και να προτιμά φαρδιά και ανοιχτόχρωμα ρούχα.

Να κάνει συχνά ντους ώστε να απομακρύνει τον ιδρώτα, γιατί ο ιδρώτας προσελκύει τα κουνούπια.

Να βάζει κουνουπιέρες στα κρεβάτια, να χρησιμοποιούμε τις σίτες στις πόρτες και τα παράθυρα, και ανεμιστήρα ή κλιματιστικό», πρότεινε ο κ. Αδαμίδης.

Ο παθολόγος έκλεισε λέγοντας πως «τα κουνούπια αυτά μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και έτσι το μεταφέρουν μετά στον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος προς άλλον άνθρωπο δεν το μεταδίδει».