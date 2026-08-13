Σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης βρίσκονται οι υγειονομικές Αρχές της χώρας, καθώς η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, καταγράφουν τη μεγαλύτερη διασπορά του ιού, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την επιδημιολόγο Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, που μίλησε στον ΣΚΑΪ, η φετινή χρονιά παρουσιάζει πρωτοφανή δυναμική. «Φτάσαμε ήδη στους 9 θανάτους, αριθμός που πέρυσι καταγράφηκε στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα επίπεδα του Ιουλίου ήταν πρωτόγνωρα. Η ίδια απέδωσε την έξαρση σε πολυπαραγοντικά αίτια, τονίζοντας πως οι ήπιοι χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των μολυσμένων κουνουπιών, με τον ιό να κάνει την εμφάνισή του πλέον μέχρι και στη Γερμανία.

Αν και ο ιός μπορεί να προσβάλει τον οποιονδήποτε, ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα άτομα άνω των 60 ετών και οι ανοσοκατεσταλμένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι εννέα θάνατοι που έχουν καταγραφεί αφορούσαν ασθενείς άνω των 65 ετών, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές επιπλοκές, όπως η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Άλμα με 45 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα

Τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ (έως τις 12 Αυγούστου 2026) αποτυπώνουν τη ραγδαία διασπορά. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στα 110 από την αρχή της φετινής περιόδου.

Από το σύνολο των νοσούντων, οι 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ατομικής προστασίας.

Ο ιός έχει ήδη εξαπλωθεί σε 39 Δήμους και 14 Περιφερειακές Ενότητες σε Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ιδιαίτερα έντονη είναι η κυκλοφορία του ιού στην Περιφέρεια Αττικής.

Ο χάρτης των κρουσμάτων ανά Δήμο:

Ανατολική Αττική : Σπάτα-Αρτέμιδα (13), Μαρκόπουλο Μεσογαίας (11), Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη (7), Παλλήνη (5), Αχαρνές (3), Κρωπία (3), Λαυρεωτική (2), Μαραθώνας (2), Ραφήνα-Πικέρμι (2), Παιανία (1), Σαρωνικός (1).

: Σπάτα-Αρτέμιδα (13), Μαρκόπουλο Μεσογαίας (11), Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη (7), Παλλήνη (5), Αχαρνές (3), Κρωπία (3), Λαυρεωτική (2), Μαραθώνας (2), Ραφήνα-Πικέρμι (2), Παιανία (1), Σαρωνικός (1). Βόρειος & Κεντρικός Τομέας Αθηνών : Αγία Παρασκευή (7), Αθήνα (3), Χαλάνδρι (3), Μαρούσι (1), Βριλήσσια (1), Λυκόβρυση-Πεύκη (1), Νέα Ιωνία (1), Παπάγου-Χολαργός (1), Πεντέλη (1).

: Αγία Παρασκευή (7), Αθήνα (3), Χαλάνδρι (3), Μαρούσι (1), Βριλήσσια (1), Λυκόβρυση-Πεύκη (1), Νέα Ιωνία (1), Παπάγου-Χολαργός (1), Πεντέλη (1). Νότιος Τομέας, Δυτική Αττική & Πειραιάς : Γλυφάδα (3), Άλιμος (1), Ηλιούπολη (1), Ελληνικό-Αργυρούπολη (1), Πειραιάς (1), Φυλή (1).

: Γλυφάδα (3), Άλιμος (1), Ηλιούπολη (1), Ελληνικό-Αργυρούπολη (1), Πειραιάς (1), Φυλή (1). Θεσσαλία : Λάρισα (7), Κιλελέρ (2), Τέμπη (2), Παλαμάς (1), Σοφάδες (1), Τρίκαλα (1).

: Λάρισα (7), Κιλελέρ (2), Τέμπη (2), Παλαμάς (1), Σοφάδες (1), Τρίκαλα (1). Κεντρική Μακεδονία : Πέλλα (6), Βέροια (2), Σκύδρα (2), Αμπελόκηποι-Μενεμένη (1), Χαλκηδόνα (1), Νέα Ζίχνη (1).

: Πέλλα (6), Βέροια (2), Σκύδρα (2), Αμπελόκηποι-Μενεμένη (1), Χαλκηδόνα (1), Νέα Ζίχνη (1). Πελοπόννησος : Ευρώτας (1).

: Ευρώτας (1). Υπό διερεύνηση: 5 κρούσματα.

Περιοχές «υψηλού κινδύνου» και συστάσεις του ΕΟΔΥ

Εκτός από τις περιοχές όπου έχουν ήδη εντοπιστεί λοιμώξεις, ο ΕΟΔΥ έχει χαρακτηρίσει ως «υψηλού κινδύνου» μια σειρά από Δήμους, λόγω της εγγύτητάς τους σε πληγείσες περιοχές και των γεωμορφολογικών τους χαρακτηριστικών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Στην Αττική: Κηφισιά, Ηράκλειο, Φιλοθέη-Ψυχικό, Μεταμόρφωση, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα και Δάφνη-Υμηττός.

Στην Υπόλοιπη Ελλάδα: Αμφίπολη (Σέρρες), Νάουσα (Ημαθία) και Δέλτα (Θεσσαλονίκη).

Δεδομένου ότι η πορεία του ιού εξαρτάται από αστάθμητους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη ασφάλεια ποιες νέες περιοχές θα επηρεαστούν. Για τον λόγο αυτό, απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες, σε ολόκληρη την επικράτεια, να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.