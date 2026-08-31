Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 70χρονος άνδρας από την ενδοχώρα του νομού, ο οποίος έχει διαγνωστεί θετικός στον ιό του Δυτικού Νείλου.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του, αλλά και των περιοχών που επισκέφθηκε το προηγούμενο διάστημα, ώστε να πραγματοποιηθούν άμεσα οι απαραίτητοι αεροψεκασμοί και οι επίγειες παρεμβάσεις.

Την ίδια ώρα, σταθερή, αλλά κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας μιας 63χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο, η οποία διαγνώστηκε με τον ιό το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Η ασθενής παραμένει για νοσηλεία στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς ωστόσο να έχει παραστεί ανάγκη για διασωλήνωση μέχρι στιγμής.

Η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, με την Αντιπεριφερειάρχη Μαρία Λιονή να επιβεβαιώνει τη διενέργεια ψεκασμών τόσο στον οικισμό εντοπισμού του κρούσματος, όσο και στις γύρω περιοχές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Κρήτης με το ΙΤΕ, συνεχίζεται η συστηματική παρακολούθηση των επικίνδυνων σημείων αυξημένης συγκέντρωσης κουνουπιών σε ολόκληρο το νησί.

Πηγή: creta24