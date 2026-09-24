Σε 99 Δήμους της χώρας εκτείνεται πλέον η λίστα των περιοχών που χαρακτηρίζονται «επηρεαζόμενες» ή «υψηλού κινδύνου» για τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την επικαιροποίηση δεδομένων που δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Η λίστα καταρτίστηκε έπειτα από αξιολόγηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων, των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των περιοχών, αλλά και ιστορικών στοιχείων για την κυκλοφορία του ιού.

Στους Δήμους που περιλαμβάνονται συναντά κανείς πολλές περιοχές της Αττικής, όπως την Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Γλυφάδα, την Καλλιθέα, την Αθήνα, τον Πειραιά και την Πετρούπολη.

Η γεωγραφική διασπορά, ωστόσο, είναι πολύ ευρύτερη. Στη νέα λίστα βρίσκονται ενδεικτικά οι Δήμοι Λαρισαίων, Καρδίτσας και Τρικκαίων στη Θεσσαλία, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Έδεσσας και Καλαμαριάς στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και Δήμοι σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά.

Κατανομή περιοχών ανά περιφέρεια

Περιφέρεια Αττικής

Αγίας Παρασκευής

Νέας Ιωνίας

Χαλανδρίου

Παπάγου – Χολαργού

Πεντέλης

Βριλησσίων

Αμαρουσίου

Λυκόβρυσης – Πεύκης

Φιλοθέης – Ψυχικού

Κηφισιάς

Μεταμόρφωσης

Ηρακλείου («υψηλού κινδύνου»)

Σπάτων – Αρτέμιδος

Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Κρωπίας

Λαυρεωτικής

Παλλήνης

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Παιανίας

Ραφήνας – Πικερμίου

Αχαρνών

Μαραθώνος

Σαρωνικού

Διονύσου

Ωρωπού

Γλυφάδας

Αλίμου

Ελληνικού – Αργυρούπολης

Καλλιθέας

Αγίου Δημητρίου

Μοσχάτου – Ταύρου

Νέας Σμύρνης («υψηλού κινδύνου»)

Παλαιού Φαλήρου («υψηλού κινδύνου»)

Αθηναίων

Ηλιούπολης

Ζωγράφου

Γαλατσίου

Δάφνης – Υμηττού («υψηλού κινδύνου»)

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας («υψηλού κινδύνου»)

Ασπροπύργου

Φυλής

Πειραιά

Κορυδαλλού

Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη («υψηλού κινδύνου»)

Πετρούπολης

Χαϊδαρίου

Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Ιλίου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Λαρισαίων

Τεμπών

Κιλελέρ

Τυρνάβου

Φαρσάλων

Αγιάς

Ελασσόνας

Καρδίτσας

Παλαμά

Σοφάδων

Μουζακίου («υψηλού κινδύνου»)

Τρικκαίων

Φαρκαδόνας («υψηλού κινδύνου»)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έδεσσας

Πέλλας

Σκύδρας

Νέας Ζίχνης

Αμφίπολης («υψηλού κινδύνου»)

Βέροιας

Αλεξάνδρειας

Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Θεσσαλονίκης

Χαλκηδόνος

Δέλτα

Κορδελιού – Ευόσμου

Καλαμαριάς

Νεάπολης – Συκεών («υψηλού κινδύνου»)

Παύλου Μελά («υψηλού κινδύνου»)

Ωραιοκάστρου («υψηλού κινδύνου»)

Πυλαίας – Χορτιάτη («υψηλού κινδύνου»)

Δίου – Ολύμπου

Κατερίνης

Πύδνας – Κολινδρού («υψηλού κινδύνου»)

Παιονίας

Κιλκίς

Σιθωνίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ευρώτα, Κορινθίων (υψηλού κινδύνου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Θηβαίων, Χαλκιδέων

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Κομοτηνής, Αρριανών (υψηλού κινδύνου)

Περιφέρεια Κρήτης

Ρεθύμνης, Αρχανών – Αστερουσίων, Ηρακλείου, Χερσονήσου (υψηλού κινδύνου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τήνου (υψηλού κινδύνου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Λευκάδας

Τι σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί «Επηρεαζόμενες» και «Υψηλού Κινδύνου» περιοχές

Όπως διευκρινίζεται από τον ΕΟΔΥ, ως «επηρεαζόμενοι» χαρακτηρίζονται οι Δήμοι στους οποίους έχει καταγραφεί πρόσφατα τουλάχιστον ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε άνθρωπο κατά την περίοδο μετάδοσης του 2026.

Αντίθετα, στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής ανθρώπινο κρούσμα κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά, σύμφωνα με την αρμόδια Ομάδα Εργασίας, συνδυάζονται παράγοντες που υποδεικνύουν κίνδυνο επικείμενης μετάδοσης. Μεταξύ αυτών συνυπολογίζονται η γειτνίαση με επηρεαζόμενες περιοχές, τα τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα και τα διαθέσιμα στοιχεία για την κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια ή ζώα.

Ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη κατάταξη χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της ασφάλειας του αίματος και της αιμοεπαγρύπνησης, καθώς στις περιοχές αυτές εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού μέσω μετάγγισης.

Παράλληλα, ο Οργανισμός συστήνει τη λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη την περίοδο κυκλοφορίας τους, καθώς επισημαίνει ότι οι περιοχές στις οποίες θα εμφανιστούν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.