Σοβαρό πλήγμα στον κοινωνικό ιστό της Ηπείρου επιφέρει η συνεχιζόμενη δημογραφική συρρίκνωση, καθώς με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναστέλλεται η λειτουργία συνολικά 33 σχολικών μονάδων για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

Η πλήρης έλλειψη μαθητικού πληθυσμού αναγκάζει 11 Δημοτικά Σχολεία και 22 Νηπιαγωγεία στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες τους, αποτυπώνοντας την έντονη ερήμωση που μαστίζει κυρίως τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Η αναλυτική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η μείωση του μαθητικού δυναμικού πλήττει άνισα τις διάφορες περιοχές της Ηπείρου, με την Άρτα και τα Ιωάννινα να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο των αναστολών:

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Καταγράφει τις περισσότερες αναστολές, καθώς αναστέλλεται η λειτουργία 13 σχολικών μονάδων (7 Δημοτικά Σχολεία και 6 Νηπιαγωγεία).

Καταγράφει τις περισσότερες αναστολές, καθώς αναστέλλεται η λειτουργία (7 Δημοτικά Σχολεία και 6 Νηπιαγωγεία). Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: Ακολουθεί με την αναστολή λειτουργίας 11 σχολικών μονάδων (4 Δημοτικά Σχολεία και 7 Νηπιαγωγεία).

Ακολουθεί με την αναστολή λειτουργίας (4 Δημοτικά Σχολεία και 7 Νηπιαγωγεία). Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: Αναστέλλεται η λειτουργία 7 Νηπιαγωγείων .

Αναστέλλεται η λειτουργία . Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: Αναστέλλεται η λειτουργία 2 Νηπιαγωγείων.

Καθρέφτης του δημογραφικού αδιεξόδου

Η απόφαση να ανασταλεί η λειτουργία 33 σχολείων στην Ήπειρο δεν αποτελεί έκπληξη για τους τοπικούς φορείς, αλλά συνιστά έναν ακόμη μάρτυρα του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια.

Η απουσία νέων οικογενειών, η υπογεννητικότητα και η συνεχής μετακίνηση του πληθυσμού προς τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν ως αποτέλεσμα ολόκληροι οικισμοί, ιδιαίτερα στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, να μένουν χωρίς παιδικές φωνές.