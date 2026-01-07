Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται η Ήπειρος, καθώς εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για πιθανές κατολισθήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε ορεινά και ημιορεινά σημεία, καθώς και σε δρόμους με ιστορικό κατολισθήσεων, ενώ συνιστάται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων μέχρι την ύφεση των φαινομένων.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Έντονα καιρικά φαινόμενα και κατολίσθηση αναμένονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες 08/01/2026 σε περιοχές της #Ηπείρου. Να είστε προσεκτικοί με τις κινήσεις σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών.»