Νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση του 14χρονου στην Ήπειρο, ο οποίος αναζητούσε όπλο στο διαδίκτυο για να εκδικηθεί συνομηλίκους του που, όπως υποστήριζε, τον εκφόβιζαν, έρχονται στη δημοσιότητα. Ο μαθητής φέρεται να σχεδίαζε να καταγράψει σε βίντεο την επίθεση που σκεφτόταν να πραγματοποιήσει, να αναρτήσει το υλικό στο διαδίκτυο και στη συνέχεια να παραδοθεί στις Αρχές.

Είχε συγκεντρώσει πληροφορίες για τα σχολεία στα οποία φοιτούσαν τα παιδιά που κατονόμαζε ως υπεύθυνα για το μπούλινγκ. Παράλληλα, παρακολουθούσε βίντεο επιθέσεων σε σχολεία του εξωτερικού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ωστόσο τα περιστατικά που διερευνήθηκαν είχαν σημειωθεί πριν από μερικούς μήνες.

Τα 100 ευρώ για όπλο που δεν παρέλαβε

Ο 14χρονος υποστήριζε ότι δεχόταν προσβολές για την καταγωγή της μητέρας του και τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε ελληνικά.

Στην προσπάθειά του να αποκτήσει όπλο, επικοινώνησε διαδικτυακά με άτομο που του υποσχέθηκε ότι μπορούσε να του το προμηθεύσει. Φέρεται να κατέβαλε 100 ευρώ, χωρίς να παραλάβει όπλο, καθώς εξαπατήθηκε.

Όπως είχε γίνει γνωστό από την αρχική αποκάλυψη της υπόθεσης, ο πατέρας είχε ήδη απευθυνθεί στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα μαζί με τον γιο του, ζητώντας βοήθεια. Ο ανήλικος είχε παραδεχθεί ότι είχε δώσει χρήματα για όπλο, ισχυριζόμενος τότε ότι το ήθελε για σκοποβολή στην ύπαιθρο. Είχε επίσης αγοράσει μέσω διαδικτύου ένα μαχαίρι, το οποίο κρατούσε κρυμμένο.

«Πρέπει να υπάρξει κοινωνική μέριμνα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης του μαθητή.

«Δεν συνελήφθη ακριβώς. Ο εισαγγελέας επειδή ακριβώς αναφέρθηκε αυτό το περιστατικό του εκφοβισμού, διέταξε τη συλλογή προανακριτικού υλικού», διευκρίνισε.

«Θα παρέμβουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες για να συνδράμουν. Εδώ πρέπει να υπάρξει κοινωνική μέριμνα, ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί για να δούμε γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία διαχειρίζεται αντίστοιχη υπόθεση. Για τις καταγγελίες περί μπούλινγκ, εξήγησε ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία εντοπισμού των εμπλεκόμενων παιδιών, καθώς ο ανήλικος έχει περιγράψει συγκεκριμένα περιστατικά και συνθήκες υπό τις οποίες ένιωσε εκφοβισμένος.

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής είχε ξεκινήσει μετά από ενημέρωση ξένης υπηρεσίας για λογαριασμό στο Telegram στον οποίο είχε εκδηλωθεί πρόθεση ένοπλης επίθεσης. Μετά την ταυτοποίηση του μαθητή, η δικογραφία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο οποίος διέταξε κοινωνική έρευνα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.