Ο Βαγγέλης Γαλιατσάτος, γνωστός αθλητής της άρσης βαρών, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση θανάτου της Μυρτούς, στην Κεφαλονιά, παρουσίασε τη δική του εκδοχή των γεγονότων μπροστά στην Ανακρίτρια, παραδεχόμενος την προμήθεια των ναρκωτικών, αλλά αρνούμενος ότι υπήρχε πρόθεση να βλάψει τη 19χρονη.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε και φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Ζούγκλα», όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της 14ης Απριλίου 2026, όταν ο ξάδερφός του και συγκατηγορούμενός του, ο 23χρονος που αυτοπροσδιορίζεται ως τρανς γυναίκα με το όνομα «Ολίβια», του τηλεφώνησε ζητώντας του να βρει κοκαΐνη.

Ο Γαλιατσάτος ισχυρίστηκε ότι δεν είναι έμπορος ναρκωτικών, αλλά παραδέχτηκε ότι προμηθεύτηκε δύο φορές γραμμάρια της ουσίας από άγνωστο προμηθευτή – τον οποίο αρνήθηκε να κατονομάσει, φοβούμενος για την οικογένειά του – και τη μετέφερε στον χώρο που ήταν ο 23χρονος με τη Μυρτώ.

Ανακρίτρια: Εσείς πώς γνωρίζατε τη Μυρτώ;

Γαλιατσάτος: Δεν τη γνώριζα προσωπικά. Μόνο φατσικά. Πριν από εκείνη την ημέρα δεν της είχα μιλήσει.

Ανακρίτρια: Πώς πήγατε στο ενοικιαζόμενο κατάλυμα;

Γαλιατσάτος: Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου, ο Σταθάτος.

Ανακρίτρια: Τι ώρα σας τηλεφώνησε;

Γαλιατσάτος: Δύο και τέταρτο με δυόμιση, αν θυμάμαι καλά.

Ανακρίτρια: Για ποιον λόγο σας τηλεφώνησε μεσ’ τη νύχτα;

Γαλιατσάτος: Μου είπε “έχω έρθει Κεφαλονιά, είμαι εδώ πέρα, αν θέλεις να περάσεις να κάτσουμε και αν μπορούμε να βρούμε κάτι”.

Ανακρίτρια: Κάτι τι, δηλαδή;

Γαλιατσάτος: Κοκαΐνη.

Ανακρίτρια: Δηλαδή, βασικά σας τηλεφώνησε για να του προμηθεύσετε κοκαΐνη; Γιατί να σας δει μέσα στη νύχτα, μετά από τόσο καιρό;

Γαλιατσάτος: Ό,τι μου είπε στο τηλέφωνο, σας λέω.

Ανακρίτρια: Μετά στο τηλέφωνο τι συννενόηση κάνατε;

Γαλιατσάτος: Του είπα δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν έχω. Μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα.

Ανακρίτρια: Όταν λέτε δεν ασχολείστε με αυτά; Επειδή στο απολογητικό σας υπόμνημα αναφέρετε ότι είστε χρήστης κοκαΐνης.

Γαλιατσάτος: Δεν είμαι έμπορος, αλλά μπορώ να πάρω κάποιο τηλέφωνο.

Ανακρίτρια: Εκείνος πώς σκέφτηκε να απευθυνθεί σε σας να του δώσετε κοκαΐνη;

Γαλιατσάτος: Είχαμε κάνει, πιο παλιά, μαζί.

Ανακρίτρια: Οπότε τελικά εσείς βρήκατε;

Γαλιατσάτος: Ναι.

Ανακρίτρια: Από ποιον;

Γαλιατσάτος: Δεν μπορώ να πω. Ο λόγος που δεν μπορώ να πω είναι ότι φοβάμαι για τη οικογένειά μου.

Ανακρίτρια: Προφανώς τηλεφωνήσατε κάπου, προμηθευτήκατε και μετά πήγατε στο ξενοδοχείο;

Γαλιατσάτος: Μάλιστα.

Ανακρίτρια: Πόσο κόστισε η ποσότητα που πήρατε;

Γαλιατσάτος: 80 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.

Ανακρίτρια: Πόση ποσότητα ήταν;

Γαλιατσάτος: Ένα γραμμάριο.

Ανακρίτρια: Τι ώρα πήγατε στο ξενοδοχείο;

Γαλιατσάτος: Από τις δυόμιση μέχρι τις τρεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα.

Ανακρίτρια: Για ποιον λόγο φύγατε και επιστρέψατε μετά από μισή ώρα;

Γαλιατσάτος: Γιατί μου ζητήσανε άλλο ένα γραμμάριο.

Ανακρίτρια: Στη μισή ώρα που παραμείνατε στο κατάλυμα τι συνέβη;

Γαλιατσάτος: Πίναμε ποτό, κάναμε χρήση και οι τρεις και τότε η κοπέλα και ο Ο. επέμεναν να βρω κι άλλο.

«Την ήπιε όλη μόνη της»

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε τη στιγμή που η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο: «Η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Το δεύτερο γραμμάριο, το ήπιε όλο μόνη της σε μία γραμμή. Της είπα να μην το κάνει».

Λίγα λεπτά αργότερα, η Μυρτώ άρχισε να εμφανίζει σπασμούς: «Σκέφτηκα ότι ήταν επιληπτική κρίση. Λόγω του αθλητισμού ήξερα, έσκυψα πάνω της και με όλη μου τη δύναμη έβαλα το χέρι μου στο στόμα της για να μην γυρίσει η γλώσσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποδεικνύοντας μάλιστα ένα τραύμα από δαγκωνιά στο δάχτυλό του ως απόδειξη της προσπάθειάς του να τη σώσει.

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, οι τρεις κατηγορούμενοι δεν κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ στο δωμάτιο. Αντ’ αυτού, ο αρσιβαρίστας παραδέχτηκε ότι πήρε την αναίσθητη κοπέλα αγκαλιά και τη μετέφερε στο πεζοδρόμιο. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, η στάση τους ήταν παραπλανητική. «Είπαμε πως την βρήκαμε εκεί πέρα. Φοβήθηκα να πω ότι ήταν μαζί μας», ομολόγησε στην Ανακρίτρια.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο δωμάτιο για να πάρει τα πράγματά του, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τι απέγινε το κινητό της κοπέλας, το οποίο ο ξάδερφός του φέρεται να παράτησε αργότερα σε μια καφετέρια.

Ο ίδιος ολοκλήρωσε την απολογία του ζητώντας να ληφθεί υπόψη η κλήση του προς το ΕΚΑΒ, επιμένοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευε πως η κοπέλα θα ζούσε, καθώς «ανέπνεε κανονικά» όταν την παρέδωσε στους διασώστες. «Το έμαθα το πρωί από τα ΜΜΕ ότι πέθανε, δεν το πίστευα».

Γαλιατσάτος: Η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Το δεύτερο γραμμάριο το ήπιε όλο μόνη της σε μία γραμμή. Της είπα να μην το κάνει αυτό.

Ανακρίτρια: Τι ώρα συνέβη αυτό;

Γαλιατσάτος: Δεν μπορώ να θυμηθώ.

Ανακρίτρια: Τι συνέβη στην πορεία και σε τι χρονική απόσταση;

Γαλιατσάτος: Σε 10-15 λεπτά έκατσε η κοπέλα στο κρεβάτι – δεν κατάλαβα τίποτα με τον ξάδερφό μου – ξάπλωσε πίσω στο κρεβάτι και άρχισε να κάνει κάποιους σπασμούς. Σκέφτηκα ότι ήταν κάποια επιληπτική κρίση. Στην αρχή σοκαρίστηκα. Λόγω του αθλητισμού ήξερα από επιληψία, έσκυψα πάνω της και με όλη μου τη δύναμη έβαλα μέσα στο στόμα της το χέρι μου για να μην γυρίσει η γλώσσα της και να διατηρηθούν ανοιχτοί οι αεραγωγοί. Έτρεξα στο διπλανό δωμάτιο που ήταν ο φίλος μου, χτύπησα την πόρτα, ήρθε στο δωμάτιο, με βοήθησε να σηκώσουμε τα πόδια της κοπέλας ψηλά, έβαλα πάλι τα δάχτυλά μου στο στόμα της γιατί είχε κλείσει το σαγόνι της και προσπαθούσα να μην καταπιεί την γλώσσα της.

Ανακρίτρια: Πώς ξέρατε ότι ο Β. (σ.σ. ο φίλος του) ήταν στο διπλανό δωμάτιο;

Γαλιατσάτος: Κάποια στιγμή μου τηλεφώνησε ότι με άκουσε, περνώντας ο ίδιος από τον διάδρομο του καταλύματος, που μιλούσα με την κοπέλα στο δωμάτιο. Με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι άκουσε τη φωνή μου και με ρώτησε τι κάνω εδώ. Δεν θυμάμαι αν ήταν την πρώτη ή τη δεύτερη φορά που πήγα στο ξενοδοχείο. «Ναι, είμαι με την κοπέλα και τον ξάδερφό μου”, του είπα. Μου είπε και αυτός ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο με την κοπέλα του. Του είπα “εδώ καθόμαστε” και φεύγει και πάει στο δωμάτιό του.

Ανακρίτρια: Ο ξάδερφός σας τι έκανε όταν η Μυρτώ ξεκίνησε να έχει αυτούς τους σπασμούς;

Γαλιατσάτος: Είχε κάτσει ακίνητος, είχε πάθει σοκ.

Ανακρίτρια: Χτυπήσατε στο δωμάτιο του Β. και τι έγινε στη συνέχεια;

Γαλιατσάτος: Χτύπησα για να έρθει να βοηθήσει και αυτός την κατάσταση. Πέφτω πάλι πάνω στην κοπέλα να προσπαθήσω να της ανοίξω το σαγόνι, όπως σας είπα και προηγουμένως.

Ανακρίτρια: Πόσος χρόνος μεσολάβησε από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι σπασμοί της Μυρτούς μέχρι να καλέσετε το ασθενοφόρο;

Γαλιατσάτος: Πέντε με επτά λεπτά το πολύ. Φοβόταν να μιλήσει ο Ο. Εγώ του είπα να πάρει τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ. Του πήρα το τηλέφωνο από τα χέρια, τους είπα “ελάτε γρήγορα στη …, μια κοπέλα έχει πάθει επιληψία, έχει λιποθυμήσει, δεν είναι καλά”. Εκείνη την ώρα λέω του Β.: “πάρε τη ζακέτα της κοπέλας, άνοιξε τις πόρτες”, την πήρα αγκαλιά, έτρεξα γρήγορα κάτω και την έβαλα πάνω στο απέναντι πεζούλι, τη σκέπασα με το μπουφάν, της είχα ανοιχτό το στόμα για να μην κλείσει ο αεραγωγός και περίμενα με τον Β. μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Ανακρίτρια: Σε τι κατάσταση ήταν η Μυρτώ όταν την μεταφέρατε;

Γαλιατσάτος: Ανέπνεε κανονικά, είχε σφυγμό, δεν είχε πλήρως τις αισθήσεις της, έβγαζε κραυγές σαν να προσπαθούσε να μιλήσει. Κατέβασαν οι διασώστες το καρότσι του ασθενοφόρου στο πεζοδρόμιο, την παίρνω αγκαλιά και τη βάζω πάνω στο καρότσι.

Ανακρίτρια: Τι είπατε στους διασώστες εκείνη την ώρα;

Γαλιατσάτος: Πως την βρήκαμε εκεί πέρα. Φοβήθηκα να πω ότι ήταν μαζί μας.

Ανακρίτρια: Μετά γιατί προσπαθήσατε να καθαρίσετε το διαμέρισμα;

Γαλιατσάτος: Δεν καθάρισα ποτέ το διαμέρισμα.

Ανακρίτρια: Γιατί επιστρέψατε;

Γαλιατσάτος: Να ενημερώσω τον Ο. τι είχε συμβεί με το ασθενοφόρο και να δω αν είχα ξεχάσει κάποια πράγματα δικά μου στο δωμάτιο, να τα πάρω.

Ανακρίτρια: Για το κινητό της συνεννοηθήκατε κάτι;

Γαλιατσάτος: Του είπα εφόσον εκείνος την ήξερε, να επικοινωνήσει με κάποιον δικό της ή με την ίδια να της το δώσει.

«Δεν την ακούμπησα ποτέ»

Στη συνέχεια, η Ανακρίτρια τον ρώτησε αν γνωρίζει τον άνδρα με τον οποίο τσακωνόταν εκείνο το βράδυ η Μυρτώ μέσω τηλεφώνου. Ο αρσιβαρίστας απάντησε αρνητικά, ενώ αρνήθηκε επίσης ότι ήρθε σε ερωτική επαφή με την 19χρονη – ισχυρισμός που είχε προκύψει από την απολογία του ξαδέρφου του.

Ανακρίτρια: Γνωρίζετε ότι εκείνη τη νύχτα επικοινωνούσε η Μυρτώ με τον Υ. και ο ξάδερφος σας με τον Υ.;

Γαλιατσάτος: Όχι. Αλλά θυμάμαι ότι μίλαγε στο τηλέφωνο η Μυρτώ τη δεύτερη φορά που πήγα στο κατάλυμα, όπως σας είπα και παραπάνω και του έλεγε “άντε γ@@@σου, θα σε πάρω εγώ μετά, μην με ζαλίζεις τώρα”, δεν ήξερα αν μιλούσε με κοπέλα ή άνδρα.

Ανακρίτρια: Προβήκατε σε σεξουαλικές πράξεις εκείνη την νύχτα με την ίδια;

Γαλιατσάτος: Όχι. Δεν την ακούμπησα ποτέ.

Ανακρίτρια: Μετά τι ακολούθησε αφότου η ίδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο;

Γαλιατσάτος: Το έμαθα το πρωί, δεν το πίστευα ότι είχε πεθάνει. Το έμαθα από τα μέσα, από τα sites. Με έπαιρναν τηλέφωνο. Συναντήθηκα με τον δικηγόρο μου, γιατί του είπα ότι το προηγούμενο βράδυ ήμουν με την κοπέλα αυτή και αμέσως πήγαμε στην αστυνομία.

Ανακρίτρια: Για το κινητό της μάθατε τελικά τι απέγινε, σας ενημέρωσε ο Ο.;

Γαλιατσάτος: Έμαθα από τον ίδιο, πριν μάθω για τον θάνατό της, ότι το άφησε σε κάποια καφετέρια.

Ανακρίτρια: Μιλήσατε με τους άλλους δύο προτού μιλήσετε με τον δικηγόρο σας;

Γαλιατσάτος: Τους πήρα και τους είπα “η κοπέλα πέθανε”. Νόμιζαν ότι τους έκανα πλάκα. Δεν είχαν ξυπνήσει ακόμη. Εγώ δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ και το πρωί από παντού ερχόντουσαν μηνύματα.

Ανακρίτρια: Πώς και δεν κοιμηθήκατε;

Γαλιατσάτος: Μια κοπέλα είχε πάθει επιληψία, έτρεμε. Ταράχτηκα, δεν ήταν εύκολο να πας να κοιμηθείς.

Ανακρίτρια: Της είπατε να μην πάρει μόνη της ένα γραμμάριο κοκαΐνη. Δεν σκεφτήκατε ότι μπορεί να το έπαθε από ναρκωτικά;

Γαλιατσάτος: Εκείνη την ώρα το σκέφτηκα, αλλά σε συνδυασμό με το τρέμουλο και τη λιποθυμία πίστεψα ότι είχε πάθει επιληψία.

Ανακρίτρια: Έχετε να υποδείξετε μέσα για την υπεράσπισή σας;

Γαλιατσάτος: Όπως αναφέρω στο απολογητικό μου υπόμνημα, πρώτον να ζητήσετε και να λάβετε τη ηχογραφημένη συνομιλία μου με το ΕΚΑΒ Πάτρας και δεύτερο να διατάξετε την εξέτασή μου από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι στο δείκτη του δεξιού μου χεριού φέρω τραύμα από δαγκωνιά από την παθούσα, στην προσπάθειά μου να της κρατήσω ανοιχτούς τους αεραγωγούς. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω.