Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Κυριακής, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό «Γεώργιος Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

Ο Aρχιεπίσκοπος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο και όχι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένοιωσε περίπου στις 14:30.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».