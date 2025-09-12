Στο αυτόφωρο θα οδηγηθεί σήμερα ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Δημήτρης Λυμπεριάδης, μετά τη σύλληψή του για δωροδοκία.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία συζύγου ασθενούς στο Ιπποκράτειο, που του έδωσε προσημειωμένα 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα ο γιατρός φέρεται να ζήτησε από τη γυναίκα «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τον άνδρα της που είχε χειρουργηθεί.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος γιατρός ζήτησε χρήματα, καθώς, μετά τη σύλληψή του, τουλάχιστον τρία άτομα επικοινώνησαν με την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και ανέφεραν πως και αυτοί είχαν «δοσοληψίες» με τον Λυμπεριάδη για αντίστοιχες περιπτώσεις συγγενών τους ασθενών.

Ο καρδιοχειρουργός είχε καταδικαστεί πρωτόδικα στο παρελθόν για «φακελάκι» σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Όπως αναφέρουν οι καταγγελίες ο Λυμπεριάδης είχε στήσει «φάμπρικα» δωροληψιών με «πελάτες» τους ασθενείς τους οποίους είχε χειρουργήσει, είτε θα αναλάμβανε να χειρουργήσει.

Η ταρίφα του συγκεκριμένου καρδιοχειρουργού ξεκινούσε από τα 8000 ευρώ και μπορούσε να πέσει μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα, με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς, όπως λένε τα θύματά του και φυσικά ανάλογα με τον σύνδεσμο, δηλαδή το άτομο το οποίο τον είχε φέρει σε επαφή. Αν για παράδειγμα είχε γίνει κάποια συνεννόηση με κάποιον γνωστό του γιατρό, τότε έπεφτε στα χρήματα.

Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι καταγγέλλουν ότι προτού τους βάλει στο χειρουργείο ζητούσε το πρώτο μέρος του ποσού και στη συνέχεια προκειμένου να συνεχίσει να τους φροντίζει και να τους βλέπει, ζητούσε και τα υπόλοιπα χρήματα.

Υπενθυμίζεται πως ο Δημήτρης Λυμπεριάδης συνελήφθη την Τρίτη 9/9, επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Η δίκη του, αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο δικαστήριο για σήμερα Παρασκευή 12/9.

Το δικαστήριο ωστόσο του επέβαλε τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.