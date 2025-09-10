Το «φακελάκι» έως και 5.000 ευρώ -προκειμένου να «προσέχει» ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και βρίσκονταν υπό την επίβλεψή του- ήταν σαν αποτέλεσμα να τεθεί σε αναστολή από τα καθήκοντά του ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας Δημήτρης Λυμπεριάδης, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Ο καρδιοχειρουργός φέρεται να ζητούσε φακελάκι από 3000 έως 5000 ευρώ, προκειμένου να τον χειρουργήσει και στην συνέχεια να τον έχει υπό την επίβλεψη του. Η σχετική καταγγελία έγινε στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας, έτσι οι αδιάφθοροι εισέβαλαν στο γραφείο του συγκεκριμένου γιατρού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες τον συνέλαβαν, με 4000 ευρώ προσημειωμένα χαρτονομίσματα και 1000 χαρτονομίσματα που δεν ήταν προσημειωμένα, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του.

Γεωργιάδης: «Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό… Μην φοβάστε!»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι «έχουμε κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις για να εμποδίσουμε το φακελάκι, αλλά δυστυχώς το κάνουν και κάλεσε τους πολίτες να το καταγγέλλουν», σημειώνοντας ότι τα παρεμβαίνει και ο ίδιος εάν χρειαστεί.

Επιπλέον, με ανάρτησή σου στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερθείς στο περιστατικό, έγραψε πως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον γιατρό, ενώ παρότρυνε τους ασθενείς να καταγγέλλουν άμεσα τέτοια περιστατικά και να μην υποκύπτουν σε εκβιασμούς. «Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό… Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση», αναφέρει σε άλλο σημείο της ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας.

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2025

Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) σχετικά με την υπόθεση του ιατρού που συνελήφθη για το αδίκημα του χρηματισμού στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Ο ΙΣΑ ζήτησε από το νοσοκομείο τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα ιατρό, επισημαίνοντας ότι θα επιληφθεί της υπόθεσης με πλήρη διαφάνεια.

«Στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, ο ΙΣΑ απευθύνθηκε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του Ιπποκράτειου νοσοκομείου για να αποκτήσει τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με τον ιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε χρηματικό ποσό από ασθενή.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά την άμεση χορήγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.

Η οργανωτική δομή του ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα διαχειριστεί την κατάσταση με ταχύτητα και διαφάνεια, εστιάζοντας στην προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού επαγγέλματος. Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας είναι θεμελιώδης προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.

Στην Ευελπίδων σήμερα ο γιατρός

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο (πρώην) διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου Δημήτρης Λυμπεριάδης, θα μεταβεί σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί στον εισαγγελέα.