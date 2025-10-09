Την απέλαση ενός 19χρονου Ιρακινού, που την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, το βράδυ, επιτέθηκε σε οδηγό του Μετρό στο σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας», αποφάσισε το αρμόδιο υπουργείο.

Όπως έγινε γνωστό, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου, Θάνου Πλεύρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του Ιρακινού που επιτέθηκε χθες σε οδηγό του Μετρό, προκειμένου να απελαθεί από τη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας». Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό “Νομισματοκοπείο” στις 6 Αυγούστου 2025, για το οποίο είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.