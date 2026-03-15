Στο ξεκίνημα της επαγγελματικής της «πορείας», ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός η Ιωάννα Πάντα, βρέθηκε σχεδόν τυχαία σε ένα από τα μικρότερα νησιά των ανατολικών Κυκλάδων: την Ηρακλειά.

Μέχρι τότε, όπως παραδέχεται, ούτε καν είχε προσέξει το νησί στον χάρτη.

Τοποθετήθηκε στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο της περιοχής, το οποίο εκείνη την περίοδο είχε μόλις έξι μαθητές.

«Για να μαζέψω τα μόρια», λέει σήμερα χαριτολογώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Προερχόμενη από μεγάλο αστικό κέντρο, η πρώτη της επαφή με το νησί ήταν κάπως σοκαριστική.

Το πρώτο βράδυ, όταν κατέβηκε από το πλοίο, η απόλυτη ησυχία της προκάλεσε αμηχανία.

Πολύ γρήγορα όμως άρχισε να αγαπά τόσο τους ανθρώπους όσο και τον ήρεμο ρυθμό ζωής του νησιού.

Μέσα σε λίγους μήνες γνώρισε τον σύντροφό της, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος της Ηρακλειάς, και τελικά αποφάσισε να μείνει στο νησί μόνιμα.

Εκεί δημιούργησαν την οικογένειά τους και απέκτησαν τρία παιδιά.

Σήμερα η Ιωάννα συνεχίζει να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλειάς.

Πλέον έχει μία μόνο μαθήτρια, τη Σοφία, που φοιτά στη δεύτερη τάξη.

Μαζί εργάζονται και συνεργάζονται καθημερινά, «ταξιδεύοντας» σε νέες γνώσεις, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα και καλλιεργώντας ουσιαστική μάθηση, όπως σημείωσε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο επόπτης Ποιότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Σταύρος Παπαδόπουλος.

«Στην αρχή, επειδή ήμουν νέα και όπως συμβαίνει σε κάθε επάγγελμα, τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά», επισημαίνει η Ιωάννα Πάντα.

«Είχα έναν πολυσύνθετο ρόλο, που άλλαζε συνεχώς μέσα στην τάξη.

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση ήταν να διδάσκω ταυτόχρονα σε τέσσερις διαφορετικές τάξεις, με συνολικά έξι παιδιά, καλύπτοντας όλα τα μαθήματα, ακόμη και της ΣΤ΄ Δημοτικού. Παράλληλα είχα και καθήκοντα διευθύντριας, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, κάτι που πρόσθετε σημαντικό γραφειοκρατικό βάρος. Έπρεπε επίσης να οργανώνω σχολικές δράσεις και να συντονίζω διάφορες συνεργασίες».

Το σχολείο λειτουργεί ως μονοθέσιο και συνδέεται με το νηπιαγωγείο, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι γιορτές, οι παρελάσεις και τα οργανωτικά ζητήματα περνούν από τα χέρια της.

Στο παρελθόν στο νησί λειτουργούσε και Γυμνάσιο, με καθηγητές που μοιράζονταν μέρος των υποχρεώσεων, όμως τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει, γεγονός που έχει κάνει ακόμη πιο απαιτητικές τις διοικητικές και εορταστικές διαδικασίες.

«Τον χειμώνα ο πληθυσμός της Ηρακλειάς είναι περίπου 80 άτομα, αν δεν κάνω λάθος», αναφέρει η κ. Πάντα.

«Το καλοκαίρι φτάνει κοντά στους 1.000 κατοίκους, καθώς από τον Μάιο αρχίζουν να έρχονται πιο εναλλακτικοί επισκέπτες και η κίνηση κορυφώνεται τον Αύγουστο, όπως συμβαίνει στα περισσότερα νησιά.

Η Ηρακλειά έχει πολλές όμορφες παραλίες, στις οποίες μπορεί κανείς να φτάσει με πεζοπορία, αυτοκίνητο ή μικρό σκάφος, ενώ διαθέτει και ένα σπήλαιο που απαιτεί αρκετές ώρες πεζοπορίας για να το προσεγγίσεις.

Το νησί δεν έχει γνωρίσει υπερβολική τουριστική ανάπτυξη, κάτι που προσωπικά θεωρώ θετικό».

Η συγκοινωνία, τα επείγοντα περιστατικά αλλά και οι μετακινήσεις για εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς ή ιατρικούς λόγους παραμένουν από τα βασικά ζητήματα για όσους ζουν σε μικρά νησιά.

Όπως εξηγεί, υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια προς και από τη Νάξο, ωστόσο όλα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες.

«Για παράδειγμα, όταν το τοπικό πλοίο που εκτελεί τα δρομολόγια μπαίνει για συντήρηση περίπου 40 ημέρες, προκύπτουν σοβαρά προβλήματα μετακίνησης για όλους μας. Είναι μια κατάσταση που δείχνει συνολικά τις δυσκολίες της νησιωτικής ζωής, όπου τέτοια ζητήματα εμφανίζονται συχνά».

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της ζωής σε ένα μικρό νησί, η Ιωάννα Πάντα ξεχωρίζει εύκολα την αίσθηση ελευθερίας και ασφάλειας.

Τα τρία παιδιά της, που είναι ακόμη σε προσχολική ηλικία, μπορούν να κινούνται με άνεση και χωρίς φόβο, κυκλοφορώντας μόνα τους από πολύ μικρά.

Οι οικογένειες ζουν κυρίως σε μονοκατοικίες με αυλές, γεγονός που προσφέρει περισσότερο ποιοτικό χρόνο εκτός σπιτιού και μακριά από το άγχος της ζωής στις μεγάλες πόλεις.

Στα μειονεκτήματα, όπως σημειώνει, συγκαταλέγονται οι περιορισμένες δραστηριότητες και η δυσκολία πρόσβασης σε εξειδικευμένα μαθήματα, όπως μουσική, θεατρική αγωγή, ρομποτική ή παραδοσιακοί χοροί, που απαιτούν μετακίνηση στη Νάξο.

Συχνά, όμως, οι καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη τη μετάβαση και έτσι κάποιες δραστηριότητες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, όπως για παράδειγμα τα μαθήματα Αγγλικών.

Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα, η ίδια, δέκα χρόνια μετά την εγκατάστασή της στην Ηρακλειά των Κυκλάδων, δεν έχει καμία αμφιβολία για την επιλογή της και απευθύνει μια σύντομη αλλά σαφή προτροπή προς συναδέλφους της που σκέφτονται να υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτα σχολεία: «Ναι, αξίζει».

Όπως καταλήγει, πρόκειται για μια εμπειρία ξεχωριστή και σπάνια.

Η υπηρεσία σε απομακρυσμένες περιοχές αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και στο βιογραφικό.

Ωστόσο, απαιτεί προσαρμοστικότητα, αντοχή και καλή οργάνωση.

Για ορισμένους αποδεικνύεται δύσκολη και επιλέγουν να αποχωρήσουν.

Με τον χρόνο, βέβαια, η καθημερινότητα γίνεται πιο οικεία, αν και οι συνθήκες παραμένουν απαιτητικές.