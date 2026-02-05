Ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το πρωί της περασμένης Τετάρτης (04/02).

Πρωταγωνιστές ήταν δύο 13χρονοι, οι οποίοι «πιάστηκαν στα χέρια» έξω από το σχολικό συγκρότημα, στο οποίο φοιτούν.

Ο ένας 13χρονος μαζί με την μητέρα του μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του συμμαθητή του.

Σύμφωνα με τη καταγγελία, ο ανήλικος ξεκίνησε την επίθεση χωρίς λόγο και τον τραυμάτισε σε πρόσωπο και σώμα.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον έναν 13χρονο και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας, αλλά αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα Ηρακλείου.

Πηγή: Patris