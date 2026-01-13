Ένας 19χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή πέφτοντας από ύψος 15 μέτρων από το σημείο των Ενετικών Τειχών, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της πόλης, στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Ο 19χρονος από την Γερμανία διέμενε σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο. Όταν έπεσε από τα τείχη, τον είδαν περαστικοί και αμέσως κάλεσαν το ΕΚΑΒ και τις αστυνομικές αρχές.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα στα κάτω άκρα.

Πηγή: Creta24