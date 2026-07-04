Συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου οδήγησε στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 39 και 40 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό τους ξεκίνησε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί, έχοντας θέσει τους υπόπτους υπό παρακολούθηση, προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό έλεγχο σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Εκεί, εντόπισαν τον έναν από τους δύο άνδρες τη στιγμή ακριβώς που προμήθευε τον άλλον με ναρκωτικές ουσίες, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν άμεσα και οι δύο.

Τα ευρήματα των ερευνών

Μετά τις συλλήψεις των δύο ανδρών, οι αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» τα οχήματά τους, ενώ ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα και σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης στελέχη της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

152,1 γραμμάρια κοκαΐνης

Το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ , ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

3 κινητά τηλέφωνα

Κατασχέθηκαν τα μέσα μεταφοράς

Επιπλέον, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση δύο επιβατικών αυτοκινήτων καθώς και μίας δίκυκλης μοτοσυκλέτας, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν ως μέσα για τη μεταφορά και τη διακίνηση των παράνομων ουσιών.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη της εμπορίας ναρκωτικών στο νησί. Την προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δραστηριότητας των συλληφθέντων, διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.