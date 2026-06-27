Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (27/6), λίγο μετά τις 20:00, σε παραλία των Γουβών στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 30χρονος τουρίστας από τη Γερμανία παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα ενώ κολυμπούσε μαζί με τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μπήκε στη θάλασσα παρά το γεγονός ότι στην παραλία είχε υψωθεί κόκκινη σημαία, η οποία απαγορεύει την κολύμβηση εξαιτίας των ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Την ώρα του περιστατικού ο ναυαγοσώστης είχε ήδη αποχωρήσει, καθώς είχε ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο ωράριο ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 30χρονος άρχισε να χάνει τον έλεγχο, καθώς τα κύματα τον παρέσυραν ολοένα και πιο μακριά από την ακτή. Αδυνατώντας να επιστρέψει, καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ η σύντροφός του, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, δεν μπορούσε να τον προσεγγίσει εξαιτίας της θαλασσοταραχής.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δύο λουόμενοι, ένας Έλληνας και ένας Ρώσος, βούτηξαν αμέσως στη θάλασσα, θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια. Ωστόσο, η ένταση των κυμάτων δεν τους επέτρεπε να φτάσουν κοντά στον 30χρονο και περιορίστηκαν στο να τον εμψυχώνουν, αναζητώντας παράλληλα έναν ασφαλή τρόπο να τον προσεγγίσουν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα στο CRETA24, παρότι στην παραλία βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι, ελάχιστοι αντέδρασαν για να βοηθήσουν.

«Έβλεπαν έναν άνθρωπο να πνίγεται και σχεδόν κανείς δεν έκανε κάτι. Δεν ήξερα πού να απευθυνθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εμφανώς συγκλονισμένη.

Ύστερα από περίπου 20 λεπτά αγωνιώδους προσπάθειας, ένας ακόμη Γερμανός, συμπατριώτης του 30χρονου, βούτηξε στη θάλασσα έχοντας μαζί του σκοινί και σωσίβιο. Με τη βοήθεια του Έλληνα και του Ρώσου που βρίσκονταν ήδη στο σημείο, κατάφεραν να τον ανασύρουν ζωντανό στην ακτή.

Στον 30χρονο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στην παραλία, ενώ λίγο αργότερα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι, αν και αρχικά η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, πλέον δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.