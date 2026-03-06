Αναστάτωση προκλήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, Κρήτης το βράδυ της Πέμπτης. Μία 39χρονη επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της μέσα στα κρατητήρια.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ η γυναίκα, η οποία είχε συλληφθεί για κλοπές, προσπάθησε να βάλει τέλος στην ζωή της. Πήρε ένα κορδόνι, έφτιαξε μία θηλιά και προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Αμέσως, την αντιλήφθηκαν οι Αρχές. Οι αστυνομικοί την έσωσαν και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Η 39χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και αφού διαπίστωσαν πως είναι καλά στην υγεία της, επέστρεψε στα κρατητήρια.

Σημειώνεται, όμως, ότι Αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.

Πηγή: Patris