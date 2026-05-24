Της Λυδίας Παππά

Οι δύο νέες εγκληματικές οργανώσεις που έπεσαν στα χέρια των αρχών στην Κρήτη, δεν έχουν μόνο διακίνηση κοκαΐνης, αλλά και παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την έρευνα να εστιάζει σε έναν 43χρονο κτηνοτρόφο από τα Ζωνιανά που «δανειζόταν» πρόβατα, για να παίρνει μεγαλύτερη επιδότηση από τον Οργανισμό.

Για την ακρίβεια, επιστράτευε συγγενείς και φίλους και τους ζητούσε να του δώσουν τα πρόβατά τους για τον έλεγχο που θα γινόταν. Έφθασε μάλιστα στο σημείο να βάζει και τα ειδικά σκουλαρίκια στα ζώα με την ταυτότητά τους για να… αποδείξει ότι είναι δικά του.

Οι αρχές αναφέρουν χαρακτηριστικά για τον Ζωνιανό και τη σύζυγό του:

«Παρουσιάζουν ως αληθινό, το ψευδές γεγονός ότι κατέχουν τον αριθμό ζώων-προβάτων, τα οποία έχουν δηλώσει στο κτηνοτροφικό τους μητρώο, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση από την εκτροφή τους και να δικαιολογήσουν την επιχορήγηση που έχουν ήδη λάβει για το έτος 2025. Πλην όμως από τα στοιχεία των καταγεγραμμένων συνομιλιών, προκύπτει με βεβαιότητα ότι ο αριθμός των ζώων – προβάτων που κατέχουν και εκτρέφουν, ουδεμία σχέση έχουν με αυτά που δηλώνουν στο κτηνοτροφικό τους μητρώο.

«Θα σου φέρω 178 πρόβατα»

Κάθε φορά που θα έκαναν έλεγχο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεκάδες πρόβατα εμφανίζονταν στο μαντρί του ως… δικά του.

Χαρακτηριστικό είναι ότι την 1η και 2α Απριλίου, ο 43χρονος οργάνωσε επιχείρηση μεταφοράς άλλων ζώων στο μαντρί της συζύγου. Μάλιστα τον βοήθησαν και άλλοι κτηνοτρόφοι που του «δάνεισαν» τα πρόβατά τους για να ρίξει στάχτη στα μάτια των ελεγκτών.

Συγκεκριμένα, ένας από τους κτηνοτρόφους ανέφερε ότι θα του δώσει 178 πρόβατα ενώ ο πατέρας του 35. Υπάρχει δε κτηνοτρόφος, σύμφωνα με τις αρχές, που «μετακόμισε» όλο το κοπάδι του στο μαντρί του Ζωνιανού.

Ο 43χρονος υπολόγισε όμως χωρίς τον… ξενοδόχο, που στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι τελευταία στιγμή ακύρωσαν τον έλεγχο.

Ο 43χρονος αναγκάστηκε να οργανώσει και πάλι επιχείρηση «επιστροφής» προβάτων στους πραγματικούς κατόχους, ενώ πήγε στη συνέχεια στο Ηράκλειο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να ζητήσει τα… ρέστα για τον έλεγχο που δεν έγινε, ενώ υπέβαλε και ένσταση για την εκ νέου διενέργεια ελέγχου.

Λίγες ημέρες μετά, αφαίρεσε από τα ζώα και τα «σκουλαρίκια» που είχε τοποθετήσει τις προηγούμενες ημέρες.

Την ίδια μέθοδο χρησιμοποίησε και στις 11 Μάϊου, όταν ειδοποιήθηκε ότι σε δύο ημέρες θα γίνει έλεγχος.

Οι αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο «δανεισμός» προβάτων ήταν μια συνηθισμένη τακτική, προκειμένου να παίρνουν περισσότερα χρήματα στις επιδοτήσεις.

Ο 43χρονος θα δικαστεί στις 28 Μαΐου και αρνείται κάθε κατηγορία, αναφέροντας ότι τα στοιχεία με τον αριθμό των ζώων που εμφανίζει είναι σωστά.