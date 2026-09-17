Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, μεταφέρθηκε, νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, άνδρας 54 ετών, ο οποίος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έπεσε από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, πολύ κοντά στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Άμεσα στο σημείο όπου έπεσε ο 54χρονος, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι πολυτραυματίας και η κατάσταση του κρίνεται πολύ σοβαρή, καθώς διασωληνώθηκε στο Βενιζέλειο.