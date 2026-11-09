Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ μία 95χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη εγκαύματα από καυτό νερό ενώ βρισκόταν σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η ηλικιωμένη έκανε μπάνιο. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν οι συγγενείς της στην Αστυνομία, καυτό νερό έπεσε στα πόδια της, προκαλώντας της σοβαρά εγκαύματα.

Οι συγγενείς της 95χρονης αποδίδουν το συμβάν σε πλημμελή χειρισμό από 46χρονη νοσηλεύτρια, η οποία είχε αναλάβει τη φροντίδα της εκείνη τη στιγμή.

Η γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα υγείας και θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Μετά την καταγγελία της οικογένειας, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 46χρονης εργαζόμενης. Στη συνέχεια, ωστόσο, η νοσηλεύτρια αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από προφορική εντολή εισαγγελέα.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και προκλήθηκαν τα εγκαύματα στην 95χρονη.