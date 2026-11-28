Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα κορίτσι μόλις 9 ετών, το οποίο φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ. Για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης μητέρας του.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο εφημερεύον νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο και παραμένει για νοσηλεία, σύμφωνα με το Cretalive.

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε πρόσβαση σε αυτό.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.