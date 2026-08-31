Απίστευτο περιστατικό τροχαίου ατυχήματος σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (31/08) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο 20χρονοι Γερμανοί τουρίστες εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε στο κενό από γέφυρα ύψους 15 μέτρων.

Το όχημα προσγειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί στο λιμανάκι της Παντάνασσας και μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα λαμαρίνας.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο αντίκρισαν ένα πραγματικό θαύμα, καθώς και οι δύο νεαροί ανασύρθηκαν ζωντανοί και διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή τους.

Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ και ο απεγκλωβισμός

Η εικόνα που συνάντησαν οι δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ που έσπευσαν στο σημείο ήταν αποκαρδιωτική, καθώς το όχημα είχε μετατραπεί σε μια σωρό από λαμαρίνες.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ ξεκίνησαν αμέσως την επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς ο ένας από τους δύο 20χρονους είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό της καμπίνας.

Με τη χρήση ειδικών διασωστικών εργαλείων, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απελευθερώσουν τον νεαρό, τον οποίο παρέλαβε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κατάσταση της υγείας των δύο νεαρών

Και οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Μιλώντας στο Cretalive, ο υποδιοικητής του νοσοκομείου, Στέλιος Κτενιαδάκης, επιβεβαίωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων και ο ιατρικός έλεγχος δείχνουν πως η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους:

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κλινική εικόνα των δύο επιβαινόντων δεν φαίνεται να είναι σοβαρή και δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, ο ένας εκ των δύο έχει υποστεί πιο σοβαρά τραύματα και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για την εξακρίβωση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Πηγή φωτογραφιών: fonimaleviziou.gr