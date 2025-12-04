Το οδόστρωμα υποχώρησε και το αυτοκίνητο έπεσε στη λακκούβα που δημιουργήθηκε. Το πραγματικά απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φωτάκη, κάθετη της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, όταν το οδόστρωμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα το σταθμευμένο όχημα να «καρφωθεί» μέσα στην λακκούβα που δημιουργήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, στο οικόπεδο όπου είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του ο ανυποψίαστος οδηγός, εκτελούνται εργασίες θεμελίωσης και οι απαραίτητες «τομές» φτάνουν μέχρι και τα όρια του δρόμου. Το οικόπεδο ήταν περιφραγμένο, και για κάποιες ώρες το αυτοκίνητο παρέμεινε κολλημένο πάνω στην περίφραξη από λαμαρίνες.

Ωστόσο, λίγο αργότερα υποχώρησε και η περίφραξη, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στο σκαμμένο οικόπεδο, το οποίο από την αδιάκοπη βραδινή βροχή έχει μετατραπεί σε λίμνη.Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του δήμου που έχουν αποκλείσει τον δρόμο, υπό τον φόβο μιας ακόμη υποχώρησης.