Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ η 65χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) από αυτοκίνητο, στον δρόμο που οδηγεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9:00, όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα που τη χτύπησε κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Νέο βίντεο – ντοκουμέντο που δημοσιεύθηκε σήμερα δείχνει καρέ – καρέ τη στιγμή της παράσυρσης. Στο υλικό φαίνεται η γυναίκα να ελέγχει για διερχόμενα οχήματα πριν προσπαθήσει να περάσει απέναντι, ωστόσο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο τη χτυπά με σφοδρότητα, εκσφενδονίζοντάς την αρκετά μέτρα μακριά.

Περαστικοί και καταστηματάρχες της περιοχής έτρεξαν έντρομοι να τη βοηθήσουν, ενώ ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Τροχαία Ηρακλείου.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ ο οδηγός του οχήματος έχει δώσει κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα.

Πηγή: kreta24.gr

Επιμέλεια: Δ.Κ.