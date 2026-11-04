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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Ηροδότου στη Νέα Αλικαρνασσό.

Κατά τις 06:30 το πρωί της Τετάρτης, όχημα παρέσυρε 25χρονη.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η νεαρή κοπέλα δεν τραυματίστηκε, ούτε κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος μέχρι να βεβαιωθεί ότι όλα είναι καλά.

Πηγή: Nea Kriti