Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Έβανς στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα, σταματώντας σε τζαμαρία καταστήματος!

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες, στο σημείο έφτασαν άνδρες της αστυνομίας ενώ υπήρξε μεγάλη αναστάτωση με πεζούς και καταστηματάρχες να σπεύδουν στο σημείο.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν ότι ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα ενώ έκανε… ελιγμούς στον δρόμο, του έφυγε το αυτοκίνητο.

Έτσι, από θαύμα, βράδυ Σαββάτου, με την κίνηση σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Ηρακλείου να είναι αυξημένη, δεν είχαμε χειρότερη εξέλιξη πέρα από υλικές ζημιές και κατεστραμμένα οχήματα, που μαρτυρούν την σφοδρή σύγκρουση.

Πηγή: Creta 24