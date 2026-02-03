Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/02), σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν σε κατοικία όπου διαμένουν αλλοδαποί, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες παραβίασαν την είσοδο του σπιτιού, σπάζοντας πόρτες και παράθυρα, και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους ένοικους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Παράλληλα, προκάλεσαν ζημιές σε όχημα που ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία.

Μετά την επίθεση, οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ενός εκ των δραστών, ενός 21χρονου Κρητικού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.