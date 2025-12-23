Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στην Κρήτη για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, με την αγωνία της οικογένειάς του να κορυφώνεται όσο περνούν οι ημέρες χωρίς κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, την ημέρα που εξαφανίστηκε ο 33χρονος Αλέξης Τσικόπουλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη συνομιλία τους, φέρεται να του είπε ότι δεν αισθανόταν καλά, εκφράζοντας την ανάγκη να τον δει και ζητώντας του να μεταβεί άμεσα στην Κρήτη.

Ο πατέρας του ανταποκρίθηκε στο αίτημα και ταξίδεψε στο Ηράκλειο, ωστόσο όταν έφτασε, ο γιος του δεν βρισκόταν πλέον πουθενά, ενώ από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί του, ούτε με συγγενικά πρόσωπα ούτε με συναδέλφους του.

Το αυτοκίνητο και το τελευταίο ίχνος

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητο του 33χρονου στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι ο γιατρός εγκατέλειψε το όχημα και συνέχισε την πορεία του πεζός, γεγονός που θεωρείται μέχρι στιγμής το τελευταίο επιβεβαιωμένο ίχνος της παρουσίας του.

Έκτοτε, δεν έχει βρεθεί κάποιο αντικείμενο ή στοιχείο που να οδηγεί με ασφάλεια στην κατεύθυνση που ακολούθησε, με τις έρευνες να επικεντρώνονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, τόσο σε ημιορεινά όσο και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Εντατικές έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Στις επιχειρήσεις εντοπισμού συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης, ενώ χρησιμοποιούνται και drones για εναέρια επιτήρηση και σάρωση περιοχών που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από το έδαφος.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να δίνει σαφή κατεύθυνση στις έρευνες, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Αγωνία και έκκληση της οικογένειας

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η στάση της μητέρας του 33χρονου, η οποία συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, παραμένοντας στο πεδίο μαζί με τα σωστικά συνεργεία. Η οικογένεια απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να συνεχίζονται αδιάκοπα και την αγωνία να μεγαλώνει για την τύχη του νεαρού γιατρού.