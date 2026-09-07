Άγριο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.

Zευγάρι κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε επίθεση από τρία νεαρά άτομα την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν, ο 40χρονος και η 37χρονη χτυπήθηκαν από τους τρεις νεαρούς με κατσούνες.

Άγνωστη παραμένει η αιτία που πυροδότησε την επίθεση, όμως τα δύο θύματα υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα. Πέρα από την σωματική βία που άσκησαν σε βάρος τους οι δράστες, προκάλεσαν ζημιές και στο αυτοκίνητο του ζευγαριού και έπειτα τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομία αναζητά τους δύο ανήλικους και τον 25χρονο που έβλαψαν τον 40χρονο και την 37χρονη.

Πηγή: Kriti Nea