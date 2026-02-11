Μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (11/02/26) ένας 40χρονος στο παράπηγμα όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή των Καμινίων.

Γνωστό στις Αρχές το θύμα

Το θύμα ήταν γνωστό στις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ύποπτος για το έγκλημα φέρεται να είναι ένας 37χρονος από το Ηράκλειο, επίσης τοξικομανής, ενώ στο Αστυνομικό Μέγαρο λαμβάνονται καταθέσεις και από άλλα άτομα.

Τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου και της Σήμανσης.

Πηγή: ertnews