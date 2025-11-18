Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 16χρονος, χθες Δευτέρα (17/11), αφού τραυματίστηκε σοβαρά. Φαίνεται ότι πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων.

Ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση από συνομήλικους, επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά στο Ηράκλειο.

Αιτία του επεισοδίου φαίνεται να ήταν ένα … κράνος. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, για το περιστατικό έχουν γίνει συνολικά εννέα συλλήψεις: πέντε ανήλικοι και τέσσερις γονείς, καθώς δύο από τους ανήλικους είναι αδέλφια.

Πηγή: Creta24