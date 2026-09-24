Αναστάτωση προκλήθηκε σε Λύκειο του Ηρακλείου Κρήτης, μετά από σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε μαθητές, το οποίο οδήγησε στην εμπλοκή των αστυνομικών αρχών.

Η συμπλοκή ξεκίνησε όταν ένας μαθητής επιτέθηκε σε συμμαθητή του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το διδακτικό προσωπικό για τον τερματισμό του επεισοδίου.

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν εκτονώθηκε αμέσως. Φίλοι του μαθητή που δέχθηκε την επίθεση, παρέμειναν στον προαύλιο χώρο εξωτερικά του κτηρίου, περιμένοντας τον υπαίτιο της επίθεσης, προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις.

Παρά τις συνεχείς παραινέσεις των εκπαιδευτικών προς τους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν από το σημείο, εκείνοι αρνούνταν να διαλυθούν.

Βλέποντας την άρνηση των μαθητών και προκειμένου να αποφευχθεί νέος κύκλος βίας, κλήθηκε στο σημείο η αστυνομία.

Με την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων, οι συγκεντρωμένοι μαθητές απομακρύνθηκαν σταδιακά χωρίς να σημειωθούν περαιτέρω απρόοπτα, επαναφέροντας την ηρεμία στην περιοχή.