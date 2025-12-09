Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Αρκετοί αγρότες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν χθες στον χώρο του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Την καταγγελία αυτή έκανε, μιλώντας στη Νέα Κρήτη ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

«Δεχθήκαμε επίθεση και πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά τους στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως υπήρξαν και περιπτώσεις όπου «άνθρωποι αντιμετώπισαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των χημικών και οδηγήθηκαν επίσης για νοσηλεία».

«Δεχτήκαμε επίθεση. Πώς μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι;» ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας το κλίμα οργής στον χώρο των αγροτών.

Ο κ. Τριανταφυλλάκης μάλιστα, έκανε λόγο για πάνω από δέκα τραυματίες από πλαστικές σφαίρες.

«Μας αντιμετωπίζουν σαν σκουπίδια. Στοχοποιούν την Κρήτη επειδή μπήκαμε στον αερολιμένα. Αλλά μας ώθησαν σε αυτό. Αν εκείνοι που μας κατηγορούν γι αυτό πυροβολούσαν εκείνους με πλαστικές σφαίρες, πώς θα αντιδρούσαν;», σημείωσε.

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης στο ζήτημα των κινητοποιήσεών τους, με τον κ. Τριανταφυλλάκη να τονίζει ότι «είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για τα δίκαια αιτήματά μας».

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, σε δηλώσεις του στο patris.gr, υπογράμμισε ότι «αυτή τη φορά η συμμετοχή είναι μαζική» και ότι άπαντες δηλώνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους δυναμικά.

Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στην Κρήτη

Για αύριο, Τρίτη (09/12), αναμένεται η άφιξη διμοιριών από την Αθήνα στο Ηράκλειο, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αστυνομικής δύναμης στα μπλόκα των αγροτών. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο νησί καταφθάνουν συνολικά τέσσερις διμοιρίες, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ακόμη σε ποιες περιοχές θα αναπτυχθούν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις του Ηρακλείου βρίσκονται εδώ και ώρες σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με τα ανοιχτά μέτωπα σε αγρότες και τουριστικές ροές να έχουν εξαντλήσει το προσωπικό. Οι ενισχύσεις από την Αθήνα εκτιμάται ότι θα δώσουν «ανάσα» στις υπάρχουσες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ελεύθεροι οι δύο αγρότες που είχαν προσαχθεί

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο αγρότες που είχαν προσαχθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Κατά την προσπάθειά τους να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να εισέλθουν στον διάδρομο του αεροδρομίου, ξέσπασε πετροπόλεμος σε βάρος των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τα δύο άτομα ως πρωταγωνιστές των επεισοδίων, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ταυτοποιούνται οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων

Από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στα επεισόδια τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας, σε λεωφορεία, αλλά και σε αυτοκίνητα πολιτών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ορισμένα άτομα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και επίκειται η αναζήτησή τους το επόμενο διάστημα, προκειμένου να συλληφθούν.