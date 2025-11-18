Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένας άνδρας με Αιγυπτιακή καταγωγή φέρεται να μαχαίρωσε έναν Παλαιστίνιο χθες (17/11) το βράδυ στην περιοχή Χανιώπορτα στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης, φαίνεται ότι τραυμάτισε στον αγκώνα με το μαχαίρι τον Παλαιστίνιο και εν ριπή οφθαλμού μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, με τις αστυνομικές Αρχές μετά από τη σύλληψη του δράστη τον οποίο εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα, να έχουν ξεκινήσει ήδη να παίρνουν καταθέσεις και να συλλέγουν πληροφορίες, για τους «πρωταγωνιστές» του συμβάντος.

Ο άνδρας με καταγωγή από την Αίγυπτο, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, ενώ ο Παλαιστίνιος μετά από τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναμένεται να καταθέσει για το συμβάν.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ