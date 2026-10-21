Συναγερμός σήμανε στις τοπικές Αρχές έπειτα από άγρια συμπλοκή μεταξύ ατόμων ξένης καταγωγής που σημειώθηκε στην περιοχή Τρεις Βαγιές του Ηρακλείου Κρήτης, σε πολύ κοντινή απόσταση από την εκκλησία του Άη Γιάννη Χωστού.

Η κινητοποίηση των Αρχών και η κατάσταση του τραυματία

Κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, ένας νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι, δεχόμενος χτύπημα από αιχμηρό, μεταλλικό αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το θύμα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Παρότι αρχικά η κατάστασή του προκάλεσε έντονη ανησυχία, οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα τραύματά του δεν είναι σοβαρά.

Ο νεαρός έχει πλέον επικοινωνία με το περιβάλλον, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί προληπτικά σε αξονική τομογραφία.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή ερευνώνται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν οι εμπλεκόμενοι σχετίζονται με άτομα που συνηθίζουν να διανυκτερεύουν υπαίθρια στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πηγή: Neakriti.gr