Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αναστάτωση προκλήθηκε μετά από συμπλοκή μεταξύ ατόμων εντός του καταυλισμού Ρομά, η οποία κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την εκτίμηση της κατάστασής του.

Η αστυνομία προχώρησε ήδη στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο, ενώ ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο διενεργώντας έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η αντιπαράθεση.