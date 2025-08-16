Πολύωρη μάχη για να σώσουν 42χρονο άνδρα που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο πόδι τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο δήμο Μαλεβιζίου του Ηρακλείου Κρήτης, έδωσαν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο 42χρονος, κρατούσε την καραμπίνα του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε στο κουντεπιέ και στα δάχτυλα του αριστερού του ποδιού.

Ο άνδρας, που μένει σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.

Οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλλαν δεν κατάφεραν να σώσουν τα δάχτυλα του ποδιού του.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατέσχεσαν την καραμπίνα εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Ο τραυματίας ισχυρίζεται ότι αυτοτραυματίστηκε ωστόσο οι αστυνομικοί περιμένουν να του πάρουν κατάθεση, που θα ρίξει φως στις συνθήκες τραυματισμού του.

