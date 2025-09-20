Νέα τροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου άνδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά την κατάθεση του 15χρονου που εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ο ανήλικος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, παρουσιάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στην Ασφάλεια Ηρακλείου και έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, όλα ξεκίνησαν όταν περπατούσε μαζί με δύο φίλες του στην περιοχή των Πατελών.

Ο 60χρονος οδηγός φέρεται να τους επιτέθηκε λεκτικά με χυδαίες εκφράσεις επειδή, όπως ισχυρίζεται ο 15χρονος, ενοχλήθηκε που του είχαν κλείσει τον δρόμο.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον οδηγό να βγαίνει από το όχημά του και να του επιτίθεται πρώτος, σύμφωνα πάντα με την πλευρά του ανήλικου.

Ο 15χρονος τόνισε, πως αντέδρασε σε αυτοάμυνα και πως το βίντεο που δημοσιεύτηκε καταγράφει μόνο το τέλος του επεισοδίου, αποκρύπτοντας τα όσα προηγήθηκαν.