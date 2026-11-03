Στη σύλληψη ενός 58χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από επίσημη καταγγελία που κατέθεσε σε βάρος του η 43χρονη πρώην σύντροφός του.

Η γυναίκα προσέφυγε στις Αρχές περιγράφοντας ένα διαρκές καθεστώς πίεσης, καθώς, όπως υποστήριξε, ο φερόμενος ως δράστης της έστελνε διαρκώς μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα την παρενοχλούσε τηλεφωνικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Ο φόβος της 43χρονης και η κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η 43χρονη αποφάσισε να ζητήσει την παρέμβαση της Αστυνομίας υπό τον έντονο φόβο για τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα, εξαιτίας των περιστατικών που βίωνε το τελευταίο διάστημα. Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών οδήγησε στον γρήγορο εντοπισμό και τη σύλληψη του 58χρονου στην πόλη του Ηρακλείου.

Στον εισαγγελέα για ενδοοικογενειακή βία

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου για να απολογηθεί σχετικά με τα καταγγελλόμενα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του διερευνάται πλήρως υπό το πρίσμα της ισχύουσας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.