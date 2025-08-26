Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού 15χρονου από συνομήλικούς του σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης με το παιδί να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με δημοσίευση του patris.gr, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 24/8 το βράδυ, σε χωριό του Νομού Ηρακλείου. Οι ανήλικοι θύτες τον έριξαν στο έδαφος και τον χτυπούσαν με μπουνιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο Νοσοκομείο και να κάνει επτά ράμματα.

Το ανήλικο θύμα, σύμφωνα με τις περιγραφές δεν έβλεπε, αφού τα μάτια του ήταν πρησμένα από τα ασταμάτητα χτυπήματα που δεχόταν στη μέση του δρόμου, σε ένα σκοτεινό δρομάκι του χωριού.

Συμμαθητές στο ίδιο σχολείο όλοι οι εμπλεκόμενοι, έδωσαν συνέχεια σε μία παρεξήγηση που είχε γίνει πριν λίγες ημέρες. Οι δράστες είναι από το ίδιο χωριό, ενώ το θύμα από διπλανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις που ευθύνονται για τον ξυλοδαρμό του τέταρτου ανήλικου φέρονται να είπαν σε αστυνομικούς ότι το έκαναν γατί τον είχαν προειδοποιήσει «να μην ξαναπατήσει το πόδι του σε μία καφετέρια».

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστερουσίων ενημερώθηκαν και εντόπισαν χθες το πρωί τους δύο από τους τρεις ανήλικους, τους οποίους συνέλαβαν, μαζί και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο τρίτος εκ των δραστών αλλά και οι γονείς του δεν εντοπίστηκαν παρά τις αναζητήσεις.