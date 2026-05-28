Σε άγριο επεισόδιο εξελίχθηκε το μπάνιο στη θάλασσα για μια παρέα νεαρών στο Ηράκλειο, αφού ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και εκτόξευε απειλές κατά πάντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, το επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (27/5) στην παραλία της Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου βρέθηκε η παρέα νεαρών, ανάμεσά τους και ένας 20χρονος με την 19χρονη φίλη του.

Άγνωστο με ποια αφορμή, υπήρξε παρεξήγηση ανάμεσα σε όλη την παρέα και τον 20χρονο, ο οποίος επιτέθηκε λεκτικά τόσο στη 19χρονη σύντροφό του, όσο και στους φίλους του.

Μάλιστα, δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι και να απειλήσει την 19χρονη αλλά κι όλη την παρέα.

Η νεαρή προχώρησε σε καταγγελία με τις αρχές να συλλαμβάνουν λίγο αργότερα τον 20χρονο για ενδοοικογενειακή βία.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι φίλοι του νεαρού δεν προχώρησαν σε καταγγελία.