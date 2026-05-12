Στην απολογία του ενώπιον των Αρχών αναμένεται να προχωρήσει σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μετά το σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 9/5, στην Παντάνασσα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με δημοσίευση του neakrtiti.gr, η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με βαριά τραύματα, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών εντοπίστηκε αιμόφυρτη στον δρόμο, σε συνθήκες που παραμένουν ασαφείς. Την ίδια ώρα, ο 30χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, επιμένει πως πρόκειται για ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι η πόρτα του συνοδηγού παρουσίαζε βλάβη και άνοιξε ξαφνικά, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να πέσει από το όχημα και να τραυματιστεί.

Τα ιατρικά ευρήματα, πάντως, καταγράφουν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο της 28χρονης, η κατάσταση της οποίας παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κατάστασή της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κρίνεται, ωστόσο, ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή της και ότι θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά».

Ο ίδιος εξήγησε ακόμη πως από την πρώτη στιγμή η νεαρή γυναίκα εμφάνισε περιτραυματική αμνησία. «Όταν έφτασε είχε μια περιτραυματική αμνησία, δηλαδή δε θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί», ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ασθενής δεν έκανε λόγο για ατύχημα. Η αδυναμία της να ανακαλέσει τα γεγονότα καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη τη μελλοντική της κατάθεση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το χρονικό και τα ερωτήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε αναχωρήσει από την Παντάνασσα με προορισμό το Ηράκλειο, έχοντας μαζί του τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας: ένα παιδί 7 ετών, ένα 4 ετών και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών.

Κατά τη διαδρομή φέρεται να επέστρεψαν προς το σπίτι προκειμένου να πάρουν κάτι απαραίτητο για το μωρό. Πριν, όμως, φτάσουν στον προορισμό τους, η 28χρονη βρέθηκε τραυματισμένη εκτός του αυτοκινήτου.

Ο 30χρονος υποστηρίζει πως η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε λόγω μηχανικής βλάβης. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα τραύματα της γυναίκας παραπέμπουν ενδεχομένως σε παράσυρση. Ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης, Νίκος Στειακάκης, έκανε λόγο για «ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια».

Παράλληλα, στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, τα οποία έχουν ήδη συλλεχθεί για εργαστηριακό έλεγχο, με τις αναλύσεις DNA να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της έρευνας.

Ο κ. Στειακάκης ανέφερε ότι στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η κατάσταση του αυτοκινήτου, καθώς και οι ισχυρισμοί περί προβληματικής πόρτας, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις μαρτυρίες των παιδιών που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

«Το κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί, εντέλει, σε αυτό το αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι παρόντα στο περιστατικό ήταν και τα τρία ανήλικα παιδιά. Όπως είπε, το 7χρονο παιδί πιθανότατα θα εξεταστεί με τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία και παρουσία παιδοψυχιάτρου.

Αναφορές για προβλήματα στη σχέση

Ο δικηγόρος της οικογένειας σημείωσε ακόμη ότι οι συγγενείς της 28χρονης βρίσκονται σε κατάσταση έντονης ανησυχίας.

«Σε πρώτη φάση ευχόμαστε η έκβαση της υγείας της νεαρής κοπέλας να είναι καλή και να συνέλθει», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πλήρης εικόνα της δικογραφίας.

Την ίδια ώρα, πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον της 28χρονης αναφέρουν ότι στη σχέση του ζευγαριού υπήρχαν προβλήματα εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με συγγενή της γυναίκας, οι δυο τους ήταν μαζί από τα μαθητικά τους χρόνια, ήδη από τις πρώτες τάξεις του Λυκείου, ενώ κατά το παρελθόν είχαν σημειωθεί και άλλα έντονα επεισόδια. Όπως υποστηρίζεται, η 28χρονη συνήθιζε να υποβαθμίζει όσα συνέβαιναν, λέγοντας στους δικούς της ανθρώπους πως ήταν «περαστικά».

Συγγενικό της πρόσωπο περιέγραψε: «Όταν τη ρωτούσα “τι γίνεται, καλά;”, μου απαντούσε “ναι, καλά”. Επέμενα εγώ, “έγινε κάτι με τον…;”. Εκείνη μου απαντούσε… “εεε, περαστικά είναι αυτά, δεν τα ξέρεις; Καλά είναι”».

Στην ερώτηση αν η 28χρονη «υπέμενε» χωρίς να μιλά, το ίδιο πρόσωπο απάντησε καταφατικά.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα δεδομένα: ιατροδικαστικά ευρήματα, εργαστηριακές εξετάσεις, καταθέσεις και μαρτυρίες, να αξιολογούνται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή απολογία του 30χρονου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, ωστόσο καθοριστική αναμένεται να είναι και η κατάθεση της ίδιας της 28χρονης μητέρας, όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει, ώστε να δοθούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.