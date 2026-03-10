Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθεί, θα περάσει σήμερα Τρίτη ο 38χρονος που απήγαγε την πρώην σύντροφο του και την οδήγησε από το Ηράκλειο στα Χανιά.

Σε βάρος του ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή και εκδικητική πορνογραφία.

Όλα συνέβησαν πριν λίγα 24ωρα όταν ο 38χρονος άνδρας έκλεισε ραντεβού σε σημείο του Ηρακλείου με την 20χρονη πρώην σύντροφό του.

Έπειτα της ζήτησε να μπει στο αυτοκίνητο ώστε να πάνε κάπου να μιλήσουν. Εκείνη δεν ήθελε με τον 38χρονο να την απειλεί, λέγοντάς της πως αν δεν μπει στο ΙΧ θα δημοσιεύσει «ροζ» φωτογραφίες της.

Υπό τον φόβο των απειλών της η 20χρονη επιβιβάστηκε και ο 38χρονος την μετέφερε στο Γεράνι Χανίων. Ευτυχώς η νεαρή γυναίκα κατάφερε, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τον «απαγωγέα» της να τηλεφωνήσει στη μητέρα της η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τις αρχές.

Άμεσα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 38χρονου όπου βρήκαν την 20χρονη.

