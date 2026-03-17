Υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας ξεκινά σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2025 και συγκλόνισε το πανελλήνιο, προκαλώντας αποτροπιασμό που παραμένει μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο θάνατος του παιδιού αποδίδεται στα βασανιστήρια που φέρεται να υπέστη από τη μητέρα και τον πατριό του. Ένα τρίχρονο παιδί που, αντί να προστατευτεί, κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου από τους ίδιους τους ανθρώπους που είχαν την ευθύνη της φροντίδας του.

Η φρίκη που φέρεται να βίωσε το ανυπεράσπιστο παιδί καταγράφεται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη δικογραφία, η οποία περιγράφει τη συστηματική κακοποίηση που οδήγησε στον θάνατό του από εκείνους που όφειλαν να το προστατεύουν.

Ο μικρός Άγγελος είχε υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και είχε καταστεί εγκεφαλικά νεκρός. Δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του και κατέληξε δύο εβδομάδες αργότερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποτύπωσε τις μαρτυρικές συνθήκες που βίωνε το παιδί, ενώ η μη αναστρέψιμη κατάστασή του αποδίδεται σε τραύματα από χτυπήματα και έντονο ταρακούνημα, γνωστό ως Σύνδρομο Ανατάραξης Μωρού. Παράλληλα, έφερε μώλωπες σε όλο του το σώμα —ορισμένοι παλαιότεροι— καθώς και εγκαύματα από τσιγάρα σε διάφορα σημεία.

Το τρίχρονο αγόρι, που πλέον «ανήκει στη γειτονιά των αγγέλων», μέσα από τον θάνατό του χάρισε ζωή σε δύο ανθρώπους, στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

Παρά την τραγική κατάληξη, οι δύο κατηγορούμενοι δεν φαίνεται να επέδειξαν την αντίστοιχη συναισθηματική αντίδραση, καθώς κάθονται σήμερα στο εδώλιο. Κατά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, φέρονται να επιχείρησαν να αποποιηθούν τις ευθύνες, επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλον την κακοποίηση.

Η 26χρονη μητέρα υποστήριξε ότι ο σύντροφός της χτυπούσε το παιδί με ξύλο από την κούνια, ενώ ο 44χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε άσκησε βία στο παιδί. Μάλιστα, ανέφερε ότι σκόπευε να καταγγείλει τη σύντροφό του για κακοποίηση, αλλά —όπως είπε— φοβόταν να το κάνει.

«Ω Θεέ μου, τι πάμε να κάνουμε» – Συγκλονίζει ο γιατρός της μεταμόσχευσης

Μέσα από τον θάνατό του, ο 3χρονος Άγγελος έδωσε ζωή, καθώς η καρδιά και οι νεφροί του μεταμοσχεύτηκαν σε ένα παιδί και έναν 37χρονο άνδρα αντίστοιχα.

Στο ΠΑΓΝΗ εκτυλίχθηκαν έντονα φορτισμένες στιγμές, με τους γιατρούς να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του παιδιού που υπέκυψε μετά την κακοποίησή του.

Ο επικεφαλής χειρουργός της μεταμόσχευσης περιέγραψε τη συγκλονιστική εμπειρία, όταν βρέθηκε μπροστά στο άψυχο σώμα του παιδιού, αλλά και το ηθικό βάρος της απόφασης να προχωρήσει η διαδικασία.

«Εγώ πρώτος όταν είδα το μικρό κορμάκι του είπα, “ω Θεέ μου, τι πάμε να κάνουμε τώρα; Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε ζωτικά μοσχεύματα από ένα τόσο μικρό κορμί;”» ανέφερε ο Βασίλης Βούγας, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων.

Και συνέχισε: «Η μεγάλη συγκίνηση που νιώθει ένας άνθρωπος, ένας πατέρας, όταν βλέπει ένα παιδί πάνω στο χειρουργικό τραπέζι για αφαίρεση οργάνων, είναι συνταρακτική. Είναι όμως και μια στιγμή όπου πρέπει να μιλήσει το καθήκον και η εμπειρία, γιατί με αυτά τα όργανα θα σωθούν άλλοι άνθρωποι. Ήταν ένας μικρός ήρωας, ένας άγγελος επί γης και τώρα είναι ένας άγγελος στον ουρανό».

