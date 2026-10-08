Νέο περιστατικό απάτης σε βάρος ηλικιωμένης σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα μια 90χρονη γυναίκα που έχασε περίπου 15.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και προσωπικά της αντικείμενα.

Οι δράστες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, χρησιμοποίησαν το ανήκουστο πρόσχημα ότι η κατοικία της παρουσιάζει «κίνδυνο ραδιενέργειας», πείθοντάς την να βάλει σε μια σακούλα έξω από το σπίτι από οικονομίες μέχρι… το πιεσόμετρο και τα τηλεκοντρόλ της.

Το πρόσχημα περί «ραδιενέργειας»

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το περιστατικό καταγγέλθηκε επίσημα στις Αστυνομικές Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10).

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η 90χρονη, δέχθηκε διαδοχικές τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους. Όταν τελικά απάντησε, οι επιτήδειοι συστήθηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και την τρομοκράτησαν, ισχυριζόμενοι ότι στο σπίτι της έχει εντοπιστεί επικίνδυνη διαρροή ραδιενέργειας.

Για να «σωθεί» και να προστατευθούν τα αντικείμενά της από τη δήθεν διαρροή, της έδωσαν σαφείς οδηγίες να συγκεντρώσει άμεσα όλα τα αντικείμενα αξίας και τα προσωπικά της είδη σε μία σακούλα και να την τοποθετήσει έξω από την εξώπορτα της κατοικίας της.

Της πήραν 15.000 ευρώ, έγγραφα μέχρι και το… πιεσόμετρο

Η ανυποψίαστη ηλικιωμένη, πανικοβλημένη από τις απειλές για τη «ραδιενέργεια», ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των επιτήδειων.

Στη σακούλα που έβγαλε έξω από το σπίτι τοποθέτησε:

15.000 ευρώ σε μετρητά.

σε μετρητά. Προσωπικά έγγραφα (ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας και αστυνομική ταυτότητα).

(ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας και αστυνομική ταυτότητα). Ηλεκτρονικές συσκευές: Μία τηλεφωνική συσκευή και δύο τηλεχειριστήρια.

Μία τηλεφωνική συσκευή και δύο τηλεχειριστήρια. Ιατρικό εξοπλισμό: Ακόμη και το πιεσόμετρό της!

Λίγη ώρα αργότερα, όπως κατέθεσε η ίδια, ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας πέρασε από το σημείο. Ο οδηγός επιβράδυνε, άρπαξε τη σακούλα από τον δρόμο και εξαφανίστηκε αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Μάστιγα οι τηλεφωνικές απάτες στην Κρήτη

Η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη διερεύνηση από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ αναζητείται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για τον εντοπισμό του οχήματος των δραστών.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα τηλεφωνικών απατών που έχουν μετατραπεί σε μάστιγα για την Κρήτη, με τους επιτήδειους να αλλάζουν διαρκώς σενάρια (τροχαία ατυχήματα συγγενών, επιστροφές επιδομάτων, βλάβες δικτύων) προκειμένου να αποσπούν τις οικονομίες ηλικιωμένων πολιτών.